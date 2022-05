La loi Pinel est un véritable atout pour les investisseurs qui souhaitent se lancer dans l’investissement locatif. Elle permet de louer un bien immobilier pendant un maximum de 12 ans avec des avantages fiscaux. Afin de bien comprendre cette loi et ses avantages, faisons le point sur cet investissement.

Pourquoi et comment investir dans l'immobilier grâce à la loi Pinel ? / iStock.com - Lucky7trader

Qu'est-ce que la loi Pinel ?

La loi Pinel est un dispositif mis en place par le gouvernement pour inciter les Français à investir dans l’immobilier. Cette loi consiste à faire bénéficier certains avantages fiscaux aux personnes souhaitant investir dans l’immobilier locatif. Mais pour profiter de ces avantages fiscaux, il faut s’engager à louer ces biens en loi Pinel pendant plus de six ans.

Comment ça marche ?

Pour profiter de la loi Pinel, il suffit d’intégrer le dispositif au moment de l’achat du bien. Il faut savoir que cette loi ne s’applique qu’aux logements neufs (ou vente en l’état futur d’achèvement dit VEFA) et que le futur propriétaire/bailleur doit étudier au cas par cas la possibilité d’en bénéficier, notamment en plafonnant le loyer et en étudiant les ressources des futurs locataires... et pourquoi pas vous ?

Il faut savoir que la loi Pinel reste une niche fiscale et que certains critères sont à respecter pour y avoir accès. Pour en bénéficier, voici quelques éléments à prendre en compte :Il faut investir dans un bien immobilier situé en France.Seules certaines villes/communes sont éligibles à cette loi. Ces dernières doivent être situées dans les zones dites B1, A et A bis.Le bien ne doit pas dépasser un certain montant. En effet, le plafond d’investissement est de 300 000 euros/an, à savoir 5 500€/m² par investissement.Le loyer doit être inférieur à celui du marché. Par exemple, dans la zone B1, il est estimé à 10,51 €/m².Etc.

La durée de location du bien Pinel

Pour profiter des avantages fiscaux de la loi Pinel, il vaut mieux investir dans un bien qui sera loué pendant une longue période. En effet, pour bénéficier de l’avantage fiscal, il faut louer ce logement pendant au moins 6 ans à partir de la date d’achèvement des travaux. Cette durée est portée à 9 ans pour les zones en difficulté et à 12 ans pour les zones tendues. Ainsi, un investisseur qui achète un logement pour le louer pendant moins de 6 ans ne pourra pas profiter des avantages fiscaux de la loi Pinel.

Le taux d’avantage fiscal de la loi Pinel

Ainsi, pour bénéficier du taux d’avantage fiscal de la loi Pinel, les investisseurs doivent respecter divers critères. Une fois que vous avez intégré le dispositif, il faut savoir que ce taux d’avantage fiscal ne peut pas dépasser les 21 % du prix du logement. Plus en détails et jusqu'à la fin de l’année 2022, le taux est de 12 % sur une location de 6 ans, de 18 % sur 9 ans et de 21 % sur 12 ans. Ces taux vont baisser en 2023 : 10,5 % (6 ans), 15 % (9 ans) et 17,5 % (12 ans).

Les avantages de la loi Pinel

L’investissement en loi Pinel est un investissement intéressant, car il permet :D’optimiser son patrimoine immobilier et ses impôts, et de faire des économies grâce à l’avantage fiscal.De maximiser le rendement de son investissement en plaçant son argent dans un bien immobilier locatif.De défiscaliser son investissement locatif en bénéficiant d’un taux d’avantage fiscal dès le premier euro investi.De bénéficier d’un taux d’avantage fiscal qui varie selon la durée de l’investissement.D’acheter un bien sans apport, car l’acquisition du bien via un crédit bancaire dépend des loyers perçus.