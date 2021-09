Pourquoi est-il important de faire estimer son bien immobilier par un professionnel ? / iStock.com - Chainarong Prasertthai

À la recherche du « juste prix »

L'estimation pour une maison ou un appartement est une étape importante du processus de mise en vente. Le prix de vente est en effet l'un des facteurs qui déclencheront les visites des potentiels futurs acquéreurs. Une estimation au « juste prix » permet de donner objectivement la valeur d'un bien immobilier proposé sur le marché. Si les vendeurs peuvent être tentés d'estimer eux-mêmes leur bien, la valeur affective est souvent revue à la baisse par l'évaluation objective du professionnel. Une bonne estimation du prix de vente d'un logement réduit les délais de vente, ainsi que les marges de négociation des acheteurs.

Les méthodes d'évaluation

Afin de déterminer le prix de vente, l'agent immobilier étudie le marché local, à l'échelle de la ville ou du quartier, selon la localisation du logement. La première étape de son étude est comparative : il confronte le logement évalué à d'autres logements similaires actuellement en vente ou récemment acquis. Le professionnel affine ensuite son évaluation en tentant compte d'un certain nombre de critères qui caractérisent le bien, comme la superficie, l'état général, la luminosité, la répartition des pièces, etc. Un atout (un espace extérieur, une vue dégagée ou une luminosité abondante) peut entraîner une surcote par rapport à la moyenne des prix du marché et un défaut majeur, comme une mauvaise isolation, de lourds travaux à réaliser ou un rez-de-chaussée dans une rue passante, peut générer une décote.

Une information claire

Aujourd'hui, les futurs acheteurs bénéficient d'une kyrielle d'outils en ligne leur permettant d'enregistrer leurs préférences, de se tenir informés et de scanner régulièrement les offres qui correspondent à leur recherche. Dans un marché fluctuant, mais potentiellement plus favorable aux acquéreurs qu'aux vendeurs, les acheteurs ont tendance à être plus exigeants. Ils prennent le temps d'évaluer les différents éléments à leur disposition pour juger du rapport qualité-prix d'un bien immobilier. Pour le public, un bien immobilier en vente depuis longtemps est donc un logement affiché à un prix surévalué ou un bien présentant un défaut majeur. Un prix trop élevé est un piège qui peut se retourner contre le vendeur. En effet, une baisse soudaine après un premier affichage pourrait venir confirmer d'éventuels doutes sur la qualité du bien et ainsi desservir le vendeur. Un bien justement estimé dès le départ trouvera plus rapidement preneur.

La garantie du professionnel

Un conseiller immobilier est un spécialiste du secteur. Son analyse peut donc s'appuyer sur les années précédentes et l'évolution du comportement du marché. En ce sens, son appui apporte au vendeur un portrait précis des ventes à l'échelle d'une région, d'un département, d'une ville ou d'un quartier spécifique. Par ailleurs, certains professionnels proposent des systèmes d'assurances ou de garanties. En cas de signature d'un mandat de vente exclusif, si l'agent immobilier ne vend pas le bien estimé dans les délais impartis, le client peut être indemnisé.