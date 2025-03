Pourquoi allumer le feu par le haut est-il bien plus efficace ?

Comment bien démarrer un feu dans sa cheminée ou son poêle à bois ? Si la méthode traditionnelle veut que l’allumage du bois se fasse par le dessous, certains recommandent l’allumage par le dessus. Pourquoi ? Qu’est-ce que cela apporte ? Comment procéder ?

Les températures chutent. Avec l’hiver qui s’installe, nous sommes de plus en plus nombreux à allumer le feu dans nos cheminées ou poêles à bois pour nous réchauffer. Mais saviez-vous que la méthode traditionnelle n’est pas forcément la meilleure ?

L’allumage par le haut : qu’est-ce que c’est ?

L’allumage par le haut, ou «allumage inversé», est une technique simple qui optimise la combustion dans les appareils à bois . (cheminée, insert ou poêle à bois). Contrairement à l’allumage traditionnel par le bas, cette méthode commence par l’allumage des matériaux les plus fins placés au sommet du foyer.

LA MÉTHODE PAS À PAS : Préparez votre foyer : Placez les plus grosses bûches directement sur la grille ou le sol de l’appareil. Elles forment la base du feu. Ajoutez des bûches moyennes : Disposez des morceaux de taille intermédiaire au-dessus des grosses bûches. Placez les allume-feu et les petits bois : Ajoutez les plus petits morceaux de bois (allume-feu, brindilles) sur le dessus. Vous pouvez utiliser des allume-feu naturels ou des copeaux pour faciliter l’ignition. Allumez par le haut : Enflammez les petits bois situés en haut de la pile. Le feu va alors descendre progressivement, consumant les couches inférieures au fur et à mesure que la chaleur s’intensifie.

Pourquoi allumer par le haut ?

Habituellement, dans la méthode classique, on empile du petit bois en bas, suivi de bûches moyennes, puis de plus grosses. On allume du papier journal ou du carton au bas du foyer, ce qui génère beaucoup de fumée et de particules fines.

Selon l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques), 80% des émissions polluantes sont produites dans les 10-15 premières minutes suivant l’allumage. Ces émissions sont dues à la combustion incomplète du bois lorsque la température du foyer est encore basse. Cela peut également réduire l’efficacité énergétique du chauffage.

L’allumage par le haut, également appelé «allumage inversé», est une méthode qui consiste à allumer le feu au sommet du tas de bois, à l’inverse de la méthode classique.

Selon l’Ademe (Agence de la transition écologique), cette méthode permet non seulement de réduire significativement la production de gaz et de particules fines, deux éléments polluants nocifs pour la santé et l’environnement, mais elle assure également un meilleur tirage. De plus, elle contribue à chauffer efficacement le conduit d’évacuation et le poêle .

Quels gestes pour moins polluer ?

Pour réduire les émissions polluantes liées au chauffage au bois, voici quelques recommandations :

Choisir un bois de chauffage adapté

La qualité du bois utilisé joue un rôle crucial dans la pollution générée. Le chêne et les résineux (comme le pin) sont plus polluants en comparaison avec le charme, le hêtre ou le frêne , qui brûlent plus proprement. Cela est dû à la résine et à la teneur en humidité des résineux, qui génèrent davantage de fumées et de particules fines.

Brûler du bois sec

Il est impératif de brûler du bois bien sec , avec un taux d’humidité inférieur à 20 %. Le bois humide génère une combustion incomplète, augmentant les émissions polluantes et diminuant l’efficacité de chauffage.

Pour obtenir du bois sec, il est conseillé de le stocker à l’abri pendant 18 à 24 mois dans un endroit bien ventilé.

Ramonage régulier

Le ramonage est essentiel pour garantir un bon fonctionnement de votre installation. Cela permet d’éliminer les dépôts de suie et de créosote, qui peuvent obstruer les conduits et favoriser les émissions polluantes.

Celui-ci est obligatoire au moins une fois par an durant la période de chauffe de la cheminée, selon le Code général des collectivités territoriales.

Optimiser la combustion

Pour optimiser la combustion de votre poêle ou cheminée, il est essentiel de ne pas surcharger l’appareil avec trop de bois à la fois. Selon le Ministère de la Transition Écologique , une surcharge de bois peut entraîner une combustion incomplète, augmentant ainsi les émissions de polluants tels que les particules fines et les oxydes d’azote.