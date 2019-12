Pour vous offrir un 65 m² à Paris, il vous faut 1,5 an de revenus en apport

INFOGRAPHIES - Acquérir un logement sans apport est de plus en plus compliqué. Les banques se montrent exigeantes. La preuve en graphiques.

Acheter un logement sans apport reste possible mais de plus en plus compliqué. La plupart des banques exigent des emprunteurs qu'ils financent les frais (notaire, garantie, dossier et/ou courtage) avec leur épargne personnelle. Avoir un apport important constitue un atout non négligeable pour décrocher un taux d'emprunt attractif. Ainsi, entre un dossier avec un apport de 20% et le même mais sans apport, la différence de taux avoisine 0,2 point et peut même grimper jusqu'à 0,55 point!

En pratique, l'apport moyen pour devenir propriétaire s'élève à 10% du montant total de l'emprunt. «Certaines banques accordent encore des financements à 110% (la banque prend en charge les droits de mutation, NDLR) mais elles ne sont pas nombreuses: une ou deux par région et parfois uniquement pour les jeunes primo-accédants de moins de 40 ans», explique Sandrine Allonier de Vousfinancer.

Le courtier en crédits immobiliers a calculé, pour 15 villes en France, l'apport nécessaire pour acheter un studio, un deux-pièces et un trois-pièces (respectivement 27, 45 et 65 m² selon les surfaces moyennes calculées par Clameur), par ville. Sur la base d'un apport de 10%, il faut ainsi mettre sur la table plus de 65.000 euros pour s'offrir un 65 m² à Paris, soit l'équivalent d'un an et demi de revenus. À moins de pouvoir compter sur un prêt ou une donation de la part d'un de ses proches.

Hors Paris, la fourchette d'apport varie, selon les villes, entre 4 (pour Saint-Étienne) et 12 mois (pour Bordeaux et Nice, deux des villes de province les plus chers de France). L'écart de 1 à 3 reste conséquent. Pour un tiers des villes, l'apport représente plus d'un an de revenus. Même constat pour le studio de 27 m² et le deux-pièces de 45 m². À ceci près que les écarts, hors Paris, sont encore plus importants: de 1 à 5 pour le studio et de 1 à 4 pour le deux-pièces. «Les primo-accédants sont les premiers impactés par la hausse des prix. Ce qui explique leurs difficultés, même en période de taux bas, à sauter le pas et devenir propriétaire», souligne Sandrine Allonier.

Selon une enquête réalisée par Vousfinancer auprès de ses courtiers, plus des trois-quarts (77%) ont le sentiment que les banques sont plus strictes concernant l'apport. Un chiffre en hausse de 10 points par rapport à 2018. «Les banques ont atteint leurs objectifs de production de crédits. Beaucoup de prêts ont été accordés sans apport en début d'année, explique Jérôme Robin, président de Vousfinancer. Le maintien en l'état du prêt à taux zéro dans le neuf en zones B2 et C est un véritable enjeu pour les futurs accédants à la propriété. Toutes les aides sont les bienvenues.»