Pour le Medef, "il est temps de retourner travailler et consommer"

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux demande au gouvernement d'accélérer le déconfinement et de "réviser les protocoles sanitaires s'appliquant en entreprise" pour permettre un "retour à la normale" au plus vite et sortir de la crise.

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux à l'Elysée, le 4 juin 2020. ( POOL / YOAN VALAT )

Alors que le déconfinement se poursuit doucement en France, le Medef s'impatiente. "L'exécutif doit dire aux Français : il est temps, tout en respectant les gestes barrières, de retourner travailler et consommer. Soyons clairs : nous attendons l'équivalent du 'Restez chez vous' du mois de mars", a déclaré le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux dans une interview aux Echos publiée mercredi 10 juin. Le patronat appelle le gouvernement à accélérer le déconfinement des entreprises, notamment en "révisant les protocoles sanitaires s'appliquant en entreprise" pour permettre un "retour à la normale" rapide.

Une parole publique forte indispensable pour la reprise

Pour le président du Medef, "une parole publique forte est indispensable pour que les deux étapes du 15 (réouverture des frontières) et 22 juin (nouvelle phase de déconfinement) soient le signal d'un retour vers la normale". "Les propos récents du président du Conseil scientifique changent clairement la donne. Jean-François Delfraissy le dit : la situation sanitaire est sous contrôle. C'est un message optimiste et nous demandons aux responsables politiques au plus haut niveau de le relayer", explique le responsable patronal.

Se basant sur une certaine "confiance retrouvée" des consommateurs, même si elle n'est pas perceptible dans tous les secteurs, Geoffroy Roux de Bézieux, qui dit refuser de considérer "les destructions massives d'emplois comme acquises", espère ainsi arriver à une "reprise plus rapide". Pour y parvenir, il demande une révision et un allègement "des soixante protocoles sanitaires mis en place dans l'urgence pendant le confinement pour les entreprises", qui génèrent selon lui des surcoûts de 10 à 15% pour les entreprises. Geoffroy Roux de Bézieux estime que les textes français sont "trois ou quatre fois plus touffus" que dans les pays voisins pour "les mêmes gestes barrières".

Le Medef demande des mesures structurelles liées aux impôts de production et au verdissement de l'économie

Pour donner corps à la relance, le Medef attend également "au-delà des mesures sectorielles déjà prises" "des mesures plus structurelles liées aux impôts de production et au verdissement de l'économie". Le patronat souhaite que la baisse des impôts de production "soit effective dès cette année. Quitte à avoir un déficit important, autant faire tout l'effort en 2020. Nous estimons que cela doit concerner la C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés, NDLR) et le plafonnement de la CET (contribution économique territoriale), avec compensation pour cette dernière aux collectivités locales, pour un montant total de 5,5 milliards d'euros". Autre mesure évoquée : la souveraineté économique. Selon Geoffroy Roux de Bézieux, "la souveraineté économique n'est pas un gros mot, et c'est à l'Etat de définir quelles peuvent être les activités stratégiques. Mais la souveraineté a un prix, qui doit être répercuté dans la chaîne de valeur. Ces surcoûts devront être pris en compte par les consommateurs, mais aussi dans les rapports entre grands donneurs d'ordres et fournisseurs. Le modèle du tout low cost doit être repensé".

Concernant l'emploi, le Medef estime que "l'activité partielle de longue durée est un outil adapté aux entreprises qui sont aujourd'hui dans des secteurs en difficulté mais peuvent espérer voir leur activité reprendre dans les deux ans à venir à condition qu'elles aient conservé les compétences et entretiennent un dialogue social nourri. Nous souhaitons qu'il puisse être opérationnel dès le 1er juillet. C'est une alternative aux plans sociaux, pas au chômage partiel 'classique' qui, lui, répond à un autre besoin, par exemple celui lié à la montée en charge de l'activité dans le commerce. Ce chômage partiel 'classique' doit absolument être maintenu dans les conditions actuelles jusqu'en septembre".