Pour faciliter les courses, le plafond du titre-restaurant passe à 95 euros

Il sera bientôt possible de débourser 95 euros en titres-restaurant (Crédits photo : Edenred - )

Le gouvernement a toujours en tête de limiter le nombre de fois où les Français se déplacent pour faire leurs courses alimentaires.

Il sera bientôt possible de débourser 95 euros en titres-restaurant. Aujourd'hui, ces titres de paiement ne sont plus utilisables pour leur fonction première, puisque tous les restaurants de France sont fermés. Il est cependant possible de payer avec dans les supermarchés.

Problème: leur utilisation était jusqu'à présent assez contrainte. Il n'est pas possible de dépenser plus de 19 euros par jour avec la carte dont la plupart des salariés disposent pour cet usage. Le gouvernement souhaite déplafonner cette utilisation journalière pour passer à un plafond hebdomadaire. Un décret va être pris prochainement dans ce sens. Il sera alors possible de dépenser 95 euros en un seul paiement, maisune seule fois par semaine. Car le gouvernement a toujours en tête de limiter le nombre de fois où les Français se déplacent pour faire leurs courses alimentaires.

Cette mesure va faciliter la vie des salariés. D'autant que ces derniers accumulent les titres-restaurant même lorsqu'ils sont confinés.

Même si l'utilisation en grande surface devrait augmenter, les ménages pourraient encore avoir des stocks à la fin de cette période si particulière. Le gouvernement prévoit donc une seconde étape, lorsque les restaurants rouvriront leurs portes. À ce moment-là, il ne sera plus possible de régler 95 euros en titres-restaurant en une fois dans les supermarchés. Mais cela restera possible dans les restaurants. De quoi booster leur activité après de nombreuses semaines de fermeture. Les titres-restaurant périmés pourraient d'ailleurs alimenter un fonds de soutien pour la profession.