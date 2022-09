Pollution lumineuse: Lyon coupe la lumière pour la nuit de l'équinoxe

La ville et la métropole de Lyon vont éteindre les éclairages des bâtiments publics vendredi soir, pour l'équinoxe, dans le cadre d'une nuit d'action contre la pollution lumineuse impliquant plus de 300 communes en France et en Suisse, ont indiqué les organisateurs.

Côté français, plus de 30.000 points lumineux seront éteints et plus de 1.000 armoires d'éclairage coupées dans une trentaine de communes, selon le communiqué des organisateurs de l'opération "La nuit est belle".

La plupart des bâtiments et des sites de la métropole seront éteints à partir de 21H vendredi à 6H du matin samedi tout comme 370 sites patrimoniaux de la ville de Lyon, selon un communiqué de Lyon Métropole.

L'éclairage des rues sera maintenu et les habitants sont invités à éteindre les lumières chez eux. Les communes associées proposent des animations type découverte de la faune nocturne ou repas aux chandelles.

L'événement a été lancé en septembre 2019 dans le Grand Genève à l'initiative de la Société Astronomique et du Muséum d'histoire naturelle de Genève. Objectif: sensibiliser le public aux effets de l'éclairage nocturne sur la santé humaine, sur les rythmes biologiques de la faune et de la flore mais aussi sur la surconsommation d'énergie.

Depuis leur élection en 2020, les écologistes de la métropole et de la ville de Lyon travaillent sur un plan de réduction de l'éclairage urbain.

Une enquête publique sur le règlement local de publicité (RLP), visant notamment à restreindre les affichages lumineux dans les 59 communes de la métropole, a été lancée lundi pour un mois. En discussion depuis décembre 2021, ce règlement qui vise à "limiter la pollution visuelle et nocturne" et "développer la sobriété énergétique des dispositifs lumineux", doit être adopté début 2023.

L'éclairage public représente 18% de la consommation d'énergie des communes, soit 37% de leur facture d'électricité, selon des chiffres de l'Agence française de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (Ademe) cités par les organisateurs de "La nuit est belle".

Adapter les installations pourrait permettre environ 40% d'économie sur les dépenses d'éclairage public, selon la même source.