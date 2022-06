Avec les beaux jours viennent immanquablement les envies de vacances. Toutefois, un séjour ne s’improvise pas. Il importe de lancer les préparatifs du voyage avant que les visiteurs des plateformes de réservation en ligne affluent. En effet, tout le monde est à la recherche du bon plan idéal pour partir en vacances et économiser.Des plateformes de réservation, ce n’est pas ce qui manque. Néanmoins, elles ne se valent pas toutes et demandent une certaine vigilance dans la mesure où Internet est souvent le théâtre de pratiques commerciales douteuses. Décryptage.

Plateformes en ligne : quelques conseils avant de réserver vos vacances / iStock.com - Risk

La chasse aux détails : bien comparer les offres

Les sites web, tels que Booking.com et Kayak.fr, sont devenus le canal de réservation privilégié des consommateurs. Sont-ils tous 100% fiables et transparents pour autant ? Pas toujours. Néanmoins, ces plateformes n’en sont pas moins des outils pratiques, sinon indispensables. Il suffit de savoir comment s’y prendre pour mettre leur usage à profit. La première astuce consiste à scruter à la loupe les moindres détails de l’offre cible. En effet, souvent, les propositions trop alléchantes, à la manière des fausses promos au supermarché, omettent délibérément d’afficher certains frais pour alléger le montant présenté. Pour éviter les mauvaises surprises, il est vivement conseillé de procéder à une comparaison rigoureuse des offres proposées sur différentes plateformes. Les tarifs et les disponibilités sont rarement les mêmes et, dans tous les cas, il est préférable d’explorer toutes les options plutôt que de se limiter à une plateforme.

Rendez-vous à la source : appeler l’hôtel directement

Les offres de séjour proposées sur les plateformes de réservation concernent uniquement les hôtels partenaires. Les plateformes bénéficient en retour d’un pourcentage de commission sur les réservations effectuées par leur biais. Toujours est-il qu’il peut se révéler plus intéressant pour le client de contacter directement l’hôtel où il souhaite séjourner. Ce faisant, il s’assure que les offres initiales de l’hôtel sont, ou non, plus avantageuses que les publicités repérées sur les plateformes. Procéder ainsi permet également de débusquer les fausses bonnes affaires parfois proposées sur ces sites web et d’éviter bien des embarras. Autant en profiter pour se renseigner, directement à la source, sur certains points auxquels les plateformes de réservation n’ont pas forcément de réponse.

Patience et réflexion sont de mise : ne pas se précipiter

Les plateformes de réservation ne jouent pas toujours la carte de la transparence. Dans la pratique, cela signifie qu’il ne faut pas se précipiter à la vue d’une offre supposément alléchante et omettre, dans la foulée, de bien lire les conditions générales de vente (CGV). Les mentions “dix autres personnes regardent actuellement cet hôtel” ou “ceci est la dernière chambre disponible”, affichées à côté des offres, n’aident clairement pas. En réalité, il s’agit, dans la majorité des cas, d’une méthode marketing destinée à fausser le jugement du client pour le précipiter dans son achat. Là encore, il vaut mieux effectuer la comparaison avec des offres similaires sur d’autres plateformes ou contacter directement l’établissement.