Pas si rentable les plans épargne retraite ? La revue 60 millions de consommateurs a alerté jeudi sur les frais très importants de certains plans épargne retraite (PER), qui viennent grever les rendements de ces contrats. Lancé il y a un an, le PER permet de défiscaliser les fonds placés pour se constituer un revenu complémentaire au moment de la retraite, et vise à remplacer les différents dispositifs qui cohabitaient jusque-là (Perp, Perco, article 83, Madelin, etc.).

Sur les 26 PER passés en revue par l'association de consommateurs, une grande majorité impose des frais importants au moment du versement , en cas d'arbitrage visant à modifier la répartition de ses fonds et au moment du versement de la rente. A tous ces frais s'ajoutent des commissions de gestion annuelles, qui peuvent atteindre 2% . "Avec autant de frais, c'est difficile d'avoir un produit d'épargne qui fructifie", alerte Lionel Maugain, journaliste pour 60 millions de consommateurs, lors d'une conférence de presse.

Concernant les frais de versements, ils vont de 0 à 5% et pour les plus onéreux, il peut donc falloir plusieurs années de rendements pour récupérer la somme investie. Mais, prévient Stéphanie Truquin, économiste à l'Institut national de la consommation, les frais de versements sont "facilement négociables" et il faut "ne pas hésiter à demander à son conseiller de négocier pour les mettre à 0%".

De manière générale, la revue conseille de s'orienter vers les contrats en ligne , les banques et assurances proposant les produits les plus onéreux. L'un des avantages des PER est de pouvoir transférer son contrat auprès d'un autre établissement. Mais lorsque celui-ci a moins de 5 ans, des frais sont souvent appliqués, auxquels il faut ajouter ceux de versements du nouveau contrat qui va recevoir les fonds.

Si le plan épargne retraite permet de défiscaliser les fonds versés , "attention au gros coup de massue quand on arrive en retraite" , souligne aussi Lionel Maugain. En effet, au moment de la sortie du capital, l'épargnant est imposé, l'avantage se situant dans le fait que les revenus au moment de la retraite, et donc le taux d'imposition, sont souvent plus faibles que lors de la vie active. Ce dispositif s'adresse donc plutôt aux épargnants ayant des revenus importants.