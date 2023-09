Placements : jusqu'à 5% sans risques !

Le Livret A et le LDDS ont ouvert la brèche dans laquelle s’engouffrent trois autres placements sécurisés : les promotions sur les livrets bancaires et les comptes rémunérés fleurissent, certains affichant des rendements jusqu’à 5%. (© Adobestock)

Livrets à taux boosté, comptes à terme progressifs, fonds en euros bonifiés… Décryptage des offres de placements sécurisés qui affichent des taux supérieurs au Livret A.

La montée en flèche des taux d'intérêt est un défi pour les emprunteurs, mais une aubaine pour les épargnants prudents qui cherchent à placer leurs liquidités

en toute sécurité.

Avec un rendement annuel de 3% depuis février 2023, le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ont ouvert la brèche dans laquelle s’engouffrent désormais trois autres placements sécurisés : les livrets bancaires, les comptes à terme et les fonds en euros qui bénéficient actuellement d’offres alléchantes… mais souvent sous conditions.

Des alternatives à privilégier pour ceux qui ont atteint le plafond de leurs livrets réglementés.

Le retour en force des livrets boostés

Depuis la rentrée, les promotions sur les livrets bancaires et les comptes rémunérés fleurissent, certains affichant des rendements jusqu’à 5%.

Le Livret + de Fortuneo, par exemple, propose une offre à 5% brut sur 4 mois jusqu’à 100.000 euros valable jusqu’au 16 octobre 2023. Ensuite, le taux passe à 1,50% brut.

Chez Monabanq, le compte rémunéré Rentabilis propose 5% brut pendant trois mois jusqu’à 100.000 euros de versements valable jusqu’au 31 décembre 2023. Cependant, après les trois mois, le taux tombe à 1% brut.

Le Livret Cashbee (My Money Bank) offre un taux de 4% brut pendant deux mois jusqu’à 150.000 euros, après quoi son taux reste attractif à 2,80%