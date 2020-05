Placements et Covid-19 : réponses à cinq questions fréquentes

Le Revenu répond à vos questions. (© DR)

Faut-il acheter de l'or ? Que penser des SCPI dans la conjoncture actuelle ? Conseillez-vous de répartir son argent dans plusieurs banques ? Le Revenu répond aux questions le plus souvent posées depuis le début de la crise sanitaire.

«Vu les situations géopolitiques, et économiques actuelles au niveau mondial, serait-il judicieux d'investir dans l'or physique ou papier ou mixer les 2 ?»

L'or est aujourd'hui un actif ultra-spéculatif, plus volatil que les actions. Sur longue période, la progression du cours est loin d'être acquise. À la fin des années 70, l'once d'or cotait 850 dollars. En tenant compte de l'inflation, cela revient à un cours actualisé à près de 3.000 dollars. On en est loin !

L'or ne rapporte aucun revenu, pose des problèmes de conservation et, comme il n'y a pas de cours officiel, la revente est parfois délicate.

Tout est à l'appréciation de l'acheteur qui peut refuser vos pièces et autres lingots pour un motif plus ou moins recevable : rayure, sachet non scellé, absence de facture attestant du montant et de la date d'achat, etc. L'or papier (trackers, certificats) ne permet pas de profiter pleinement de l'attribut valeur refuge de l'or.

Car en cas de crise systémique, l'émetteur du produit financier peut faire faillite.

En conclusion, Le Revenu demeure prudent sur l'or. Les épargnants les plus inquiets peuvent détenir de l'or physique (Napoléon 20 francs, lingots, lingotins) dans la limite de 5 à 10% de leurs placements.

«Mon banquier me propose une assurance vie avec 70% de fonds euros et 30% de SCPI. J'ai 64 ans et un