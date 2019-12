Placement : quels fonds acheter ? Quatre changements dans notre sélection

Cette semaine, un focus sur Carmignac, qui reprend des couleurs. (© Adobestock)

Les supports patrimoniaux et offensifs profitent de l'embellie des Bourses et du marché obligataire. Quatre fonds rejoignent notre sélection. Découvrez les vingt fonds que nous privilégions.

Notre double sélection de fonds d'allocation diversifiée flexible a nettement rebondi sur la deuxième partie de l'année.

Cet univers d'investissement hétérogène a redressé la tête à la faveur de l'embellie des marchés, après une année 2018 difficile et un premier semestre 2019 pénalisé par les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques.

Monde à l'envers

Malgré un environnement de taux bas, et même négatifs pour les durées les plus courtes, la gestion obligataire a redressé la tête, et les marchés d'actions se sont réveillés.

Paradoxalement, les obligations ont été recherchées pour la plus-value en capital qu'elles procurent cette année du fait de l'évolution des cours, et non plus pour la qualité de leur coupon. Les actions ont, elles, été recherchées au troisième trimestre pour leur dividende, avant leur éventuel potentiel de plus-value boursière, du fait des incertitudes sur la tendance de marché. Une sorte de monde à l'envers.

Dans cet environnement, certains gérants de fonds d'allocation flexible ont su tirer leur épingle du jeu. Pour la partie obligataire, les titres des nouvelles émissions d'obligations d'État ou d'entreprises à taux faible ou négatif se sont bien valorisés sur le marché secondaire. Car les investisseurs ont anticipé des émissions d'emprunts ultérieurs à des taux encore plus bas. Les reventes de ces titres après une