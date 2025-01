Placement : le rendement n′est pas la rentabilité

Les deux notions sont souvent confondues. Pourtant la rentabilité est un paramètre bien plus complet et instructif sur la performance réelle de vos placements et investissements.

« Le bien immobilier que j'ai acheté 100.000 euros me rapporte 5.000 euros chaque année. Il m'offre donc une rentabilité de 5%. » Bien que souvent utilisé, ce raisonnement est malheureusement inexact. On devrait ici parler de rendement et non de rentabilité.

Le rendement

Le rendement correspond au revenu généré par un placement sur une période donnée (généralement un an). On l'exprime le plus souvent en taux en faisant le rapport en le revenu offert et les sommes immobilisées.

Le loyer annuel d'un bien immobilier peut donc être vu comme un rendement et en reprenant l'exemple d'introduction, on peut effectivement parler de rendement de 5% ou plutôt de taux de rendement de 5%.

De la même façon, il n'est pas infondé de parler de rendement en évoquant le taux du Livret A.

Le rendement peut bien entendu varier fortement selon qu'on l'exprime brut ou net de charges (notamment en immobilier). Pour la plupart des placements, il est également judicieux de comparer le rendement brut et net de fiscalité.

La rentabilité, un meilleur indicateur de performance

La