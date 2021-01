Pierre et Vacances: activité 1T 2020/2021 divisée par deux avec la crise du Covid-19

Pierre et Vacances, numéro un européen des résidences de loisirs, a vu son activité divisée par deux au premier trimestre de son exercice décalé 2020/2021, très pénalisée par les restrictions imposées en Europe pour faire face à la deuxième vague de Covid-19.

Sur la période octobre-décembre 2020 le chiffre d'affaires s'est établi à 141,7 millions d'euros, contre 334,5 millions d'euros pour les mêmes trois mois un an plus tôt, selon un communiqué publié mercredi.

En excluant l'incidence des nouvelles normes comptables IFRS 11 et 16, entrées en vigueur depuis l'an dernier, Pierre et Vacances fait état d'un chiffre d'affaires --selon lui "plus représentatif de son activité"-- de 167,2 millions d'euros, en recul de 55,4%.

"Les mesures de restriction prises par les différents gouvernements européens pour faire face à la deuxième vague de la pandémie ont lourdement affecté l'activité du groupe au premier trimestre de l'exercice", commente le groupe.

Au cours du premier trimestre, Pierre et Vacances-Center Parcs a vu son chiffre d'affaires "touristique" chuter de 63,6% à 102,7 millions d'euros tandis que le chiffre d'affaires "hébergement" reculait de 30,8% à 64,4 millions d'euros.

"En octobre, après une dynamique positive dans la lignée du quatrième trimestre de l'exercice précédent, la mise en place des couvre-feu, les restrictions de rassemblement et la perspective d'un reconfinement ont considérablement ralenti les réservations, notamment pour les vacances de la Toussaint".

Puis du 2 novembre à la mi-décembre, le groupe qui compte 26 sites Center Parcs en Europe, a dû fermer "la quasi-totalité de ses sites". "Seuls les Domaines Center Parcs néerlandais sont restés ouverts, mais avec une offre réduite", précise-t-il.

Enfin sur la deuxième quinzaine de décembre, malgré de bonnes performances des sites situés au bord de la mer, "principalement aux Antilles, l''activité est en retrait de près de 80%, pénalisée par le maintien de la fermeture des Domaines Center Parcs en Allemagne et en Belgique", et "une offre dégradée" sur les sites exploités.

En outre, seules 9 résidences montagne, soit 15% de l'offre du groupe sur cette destination, ont fonctionné, en raison de la fermeture des remontées mécaniques, tandis que la moitié des aparthotels Adagio restaient fermés.

"Compte tenu de cette absence d'activité et de visibilité liée à l'aggravation de la situation sanitaire avec l'apparition de nouveaux variants du Covid-19 et de l'inconnue de date de réouverture des sites", le groupe "intensifie ses mesures de préservation de la trésorerie" et son recours à l'activité partielle, dit-il.

Fin décembre le groupe avait averti qu'un retour à la rentabilité n'était pas en vue pour l'exercice 2020-21.

