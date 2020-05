Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philippe annonce une aide de 200 euros aux jeunes précaires Reuters • 04/05/2020 à 17:04









PHIPPE ANNONCE UNE AIDE DE 200 EUROS AUX JEUNES PRÉCAIRES PARIS (Reuters) - Une aide de 200 euros va être versée à 800.000 jeunes précaires âgés de moins de 25 ans pour les aider à faire face à l'impact économique liée à l'épidémie de coronavirus, a annoncé lundi le Premier ministre Edouard Philippe. "En raison du confinement, les restaurants universitaires ont fermé, beaucoup de jeunes ont perdu les emplois dont ils ont besoin pour se nourrir et payer leurs loyers, certains jeunes se sont retrouvés dans une situation que je sais dramatique", a-t-il déclaré dans un discours sur la "stratégie nationale de déconfinement" devant le Sénat. "Nous avons donc décidé de verser une aide de 200 euros à 800.000 d'entre eux", a-t-il ajouté. "Cette somme sera versée début juin aux étudiants ayant perdu leur travail ou leur stage et aux étudiants ultramarins isolés qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Elle sera versée mi-juin aux jeunes de moins de 25 ans, précaires ou modestes, qui touchent des APL." (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.