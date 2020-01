Peut-on transférer un contrat multirisque habitation?

« Je suis sur le point d'acheter un appartement et, en discutant avec le propriétaire, je m'aperçois qu'il bénéficie d'un contrat d'assurance multirisque bien plus économique que le devis présenté par mon propre assureur. Or, nous sommes tous deux célibataires et avons à peu près le même âge. Est-il possible de demander le transfert de son contrat multirisque à mon profit s'il est moins cher une fois le bien acheté ? » nous demande Pierre, un lecteur de Paris.Alexis Merkling, sous-directeur Assurances de biens et responsabilité à la Fédération française de l'assurance (FFA), lui répond.« Cette question appelle trois remarques importantes. Il faut d'abord être conscient que le niveau des garanties accordées et les conditions de leurs mises en œuvre peuvent avoir un fort impact sur le coût du contrat. Il est donc primordial de vérifier si le contrat souscrit par le prédécesseur est adapté à sa situation personnelle. Il peut être utile de demander un devis auprès de plusieurs assureurs. Le cas échéant, il ne faut pas hésiter à se faire expliquer les avantages de chaque contrat pour bien faire son choix. » LIRE AUSSI > Comment bien assurer votre maison, sans vous ruiner« Dans tous les cas, il faut savoir également que le changement de propriétaire doit être notifié à l'assureur, qui recalculera la prime en fonction de la situation du nouveau propriétaire. La souscription d'un nouveau contrat permet également d'être certain que toutes les caractéristiques du bien ont été correctement déclarées. Attention : une fausse déclaration -- même non intentionnelle -- aurait une répercussion sur les indemnités payées en cas de sinistre.« A noter enfin qu'en cas de décès de l'assuré, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier. Cette disposition protège l'héritier en cas, par exemple, d'incendie survenant avant que celui-ci ait pu procéder aux adaptations ...