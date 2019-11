Personne ne veut de la maison d'enfance de Donald Trump

Des spéculateurs avaient misé sur la prise de valeur de cette maison familiale. Raté, elle quitte le marché sans avoir trouvé preneur.

Dans le patrimoine immobilier Trump, il n'y a pas que de bonnes affaires. La maison familiale que le président américain a occupée pendant ses quatre premières années vient en effet d'être retiré du marché faute d'acquéreur, comme l'explique le New York Post. Il faut dire que les propriétaires, qui pensaient faire une belle plus-value grâce au pedigree du bâtiment, se montrent particulièrement gourmands.

La maison de 200 m², située dans l'arrondissement new-yorkais de Queens avait été vendue juste avant les élections à un promoteur pour 1,4 million de dollars (1,3 million d'euros) avant de séduire un investisseur chinois qui l'a payée 2,14 millions de dollars (1,95 million d'euros) en 2017, une fois que Trump est devenu président des États-Unis. Mais affichée à 2,9 millions de dollars, elle n'intéresse personne, d'autant plus que les ventes médianes du quartier se situent tout juste sous la barre du million de dollars, à en croire les professionnels du cru.

Tout a été essayé: mise en location sur Airbnb qui a notamment permis à l'association humanitaire Oxfam d'y accueillir des réfugiés pour faire compagne contre Trump (voir ci-contre) ou vente aux enchères prévue pour le 14 novembre et finalement abandonnée. Les vendeurs comptent toujours sur des admirateurs de Donald Trump pour signer un gros chèque et sinon sur ces (nombreux) ennemis. Un certain David Yates a ainsi lancé une collecte de fonds sur le site Gofundme afin de rassembler 5 millions de dollars pour faire raser la maison de Trump. Il souhaite «détruire l'héritage de Trump» et se propose de faire filmer la démolition. Un projet qui n'a pas été pris au sérieux (par son organisateur lui-même) puisqu'il a collecté 0 euro à ce jour.