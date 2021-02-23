PERFORMANCE 2020
Primaliance•23/02/2021 à 08:00
|Catégorie
|Nom de la SCPI
|Société de gestion
|Capi 2020
|TDVM 2020
|Commerce
|ATLANTIQUE PIERRE 1
|PAREF GESTION
|44 M€
|6.62 %
|Diversifiée
|COEUR DE REGIONS
|SOGENIAL IMMOBILIER
|27 M€
|6.30 %
|Résidentiel
|KYANEOS PIERRE
|KYANEOS AM
|58 M€
|6.10 %
|Spécialisée
|ACTIVIMMO
|ALDERAN
|79 M€
|6.05 %
|Diversifiée
|VENDOME REGIONS
|NORMA CAPITAL
|214 M€
|6.02 %
|Diversifiée
|CORUM ORIGIN
|CORUM AM
|1993 M€
|6.00 %
|Bureau
|NEO - Nouveauté
|NOVAXIA INVESTISSEMENT
|29 M€
|6.00 %
|Diversifiée
|CAP FONCIERES ET TERRITOIRES
|FONCIÈRES ET TERRITOIRES
|28 M€
|5.63 %
|Commerce
|CIFOCOMA
|PAREF GESTION
|14 M€
|5.56 %
|Bureau
|UFIFRANCE IMMOBILIER
|PRIMONIAL REIM
|302 M€
|5.52 %
|Commerce
|CAPIFORCE PIERRE
|FIDUCIAL GERANCE
|45 M€
|5.50 %
|Diversifiée
|IMMO PLACEMENT
|ATLAND VOISIN
|237 M€
|5.50 %
|Diversifiée
|EPARGNE PIERRE
|ATLAND VOISIN
|1361 M€
|5.36 %
|Commerce
|COEUR DE VILLE
|SOGENIAL IMMOBILIER
|15 M€
|5.30 %
|Commerce
|ACTIPIERRE 3
|AEW CILOGER
|124 M€
|5.24 %
|Commerce
|ACTIPIERRE 2
|AEW CILOGER
|92 M€
|5.22 %
|Diversifiée
|ALTIXIA CADENCE XII
|ALTIXIA REIM
|48 M€
|5.13 %
|Spécialisée
|FONCIERE DES PRATICIENS
|FONCIERE MAGELLAN
|22 M€
|5.10 %
|Bureau
|PRIMOPIERRE
|PRIMONIAL REIM
|3299 M€
|5.04 %
|Commerce
|ALTIXIA COMMERCES
|ALTIXIA REIM
|34 M€
|5.03 %
|Bureau
|MY SHARE SCPI
|ATLAND VOISIN
|167 M€
|5.00 %
|Spécialisée
|PIERVAL SANTE
|EURYALE
|1387 M€
|4.95 %
|Bureau
|FRUCTIREGIONS EUROPE
|AEW CILOGER
|292 M€
|4.88 %
|Bureau
|LE PATRIMOINE FONCIER
|AESTIAM
|101 M€
|4.86 %
|Commerce
|CRISTAL RENTE
|INTERGESTION
|293 M€
|4.84 %
|Bureau
|EFIMMO 1
|SOFIDY
|1564 M€
|4.80 %
|Bureau
|AESTIAM PLACEMENT PIERRE
|AESTIAM
|372 M€
|4.77 %
|Commerce
|ACTIPIERRE 1
|AEW CILOGER
|84 M€
|4.71 %
|Diversifiée
|INTERPIERRE
|PAREF GESTION
|201 M€
|4.71 %
|Bureau
|CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT
|CM-CIC SCPI Gestion
|110 M€
|4.65 %
|Bureau
|PF GRAND PARIS
|PERIAL
|932 M€
|4.53 %
|Diversifiée
|LF OPPORTUNITE IMMO
|LA FRANCAISE AM
|217 M€
|4.52 %
|Diversifiée
|FAIR INVEST
|NORMA CAPITAL
|16 M€
|4.51 %
|Commerce
|NOVAPIERRE ALLEMAGNE
|PAREF GESTION
|519 M€
|4.51 %
|Bureau
|AEDIFICIS
|MIDI2I
|28 M€
|4.50 %
|Bureau
|EUROVALYS
|ADVENIS
|611 M€
|4.50 %
|Bureau
|PFO2
|PERIAL
|2499 M€
|4.50 %
|Spécialisée
|PRIMOVIE
|PRIMONIAL REIM
|3396 M€
|4.50 %
|Bureau
|UNIDELTA
|DELTAGER
|371 M€
|4.48 %
|Diversifiée
|IMMORENTE
|SOFIDY
|3479 M€
|4.42 %
|Bureau
|LF GRAND PARIS PATRIMOINE
|LA FRANCAISE AM
|1088 M€
|4.41 %
|Bureau
|EPARGNE FONCIERE
|LA FRANCAISE AM
|3001 M€
|4.40 %
|Commerce
|FONCIERE REMUSAT
|ATLAND VOISIN
|55 M€
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