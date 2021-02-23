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PERFORMANCE 2020
Primaliance23/02/2021 à 08:00

Catégorie Nom de la SCPI Société de gestion Capi 2020 TDVM 2020
Commerce ATLANTIQUE PIERRE 1 PAREF GESTION 44 M€ 6.62 %
Diversifiée COEUR DE REGIONS SOGENIAL IMMOBILIER 27 M€ 6.30 %
Résidentiel KYANEOS PIERRE KYANEOS AM 58 M€ 6.10 %
Spécialisée ACTIVIMMO ALDERAN 79 M€ 6.05 %
Diversifiée VENDOME REGIONS NORMA CAPITAL 214 M€ 6.02 %
Diversifiée CORUM ORIGIN CORUM AM 1993 M€ 6.00 %
Bureau NEO - Nouveauté NOVAXIA INVESTISSEMENT 29 M€ 6.00 %
Diversifiée CAP FONCIERES ET TERRITOIRES FONCIÈRES ET TERRITOIRES 28 M€ 5.63 %
Commerce CIFOCOMA PAREF GESTION 14 M€ 5.56 %
Bureau UFIFRANCE IMMOBILIER PRIMONIAL REIM 302 M€ 5.52 %
Commerce CAPIFORCE PIERRE FIDUCIAL GERANCE 45 M€ 5.50 %
Diversifiée IMMO PLACEMENT ATLAND VOISIN 237 M€ 5.50 %
Diversifiée EPARGNE PIERRE ATLAND VOISIN 1361 M€ 5.36 %
Commerce COEUR DE VILLE SOGENIAL IMMOBILIER 15 M€ 5.30 %
Commerce ACTIPIERRE 3 AEW CILOGER 124 M€ 5.24 %
Commerce ACTIPIERRE 2 AEW CILOGER 92 M€ 5.22 %
Diversifiée ALTIXIA CADENCE XII ALTIXIA REIM 48 M€ 5.13 %
Spécialisée FONCIERE DES PRATICIENS FONCIERE MAGELLAN 22 M€ 5.10 %
Bureau PRIMOPIERRE PRIMONIAL REIM 3299 M€ 5.04 %
Commerce ALTIXIA COMMERCES ALTIXIA REIM 34 M€ 5.03 %
Bureau MY SHARE SCPI ATLAND VOISIN 167 M€ 5.00 %
Spécialisée PIERVAL SANTE EURYALE 1387 M€ 4.95 %
Bureau FRUCTIREGIONS EUROPE AEW CILOGER 292 M€ 4.88 %
Bureau LE PATRIMOINE FONCIER AESTIAM 101 M€ 4.86 %
Commerce CRISTAL RENTE INTERGESTION 293 M€ 4.84 %
Bureau EFIMMO 1 SOFIDY 1564 M€ 4.80 %
Bureau AESTIAM PLACEMENT PIERRE AESTIAM 372 M€ 4.77 %
Commerce ACTIPIERRE 1 AEW CILOGER 84 M€ 4.71 %
Diversifiée INTERPIERRE PAREF GESTION 201 M€ 4.71 %
Bureau CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT CM-CIC SCPI Gestion 110 M€ 4.65 %
Bureau PF GRAND PARIS PERIAL 932 M€ 4.53 %
Diversifiée LF OPPORTUNITE IMMO LA FRANCAISE AM 217 M€ 4.52 %
Diversifiée FAIR INVEST NORMA CAPITAL 16 M€ 4.51 %
Commerce NOVAPIERRE ALLEMAGNE PAREF GESTION 519 M€ 4.51 %
Bureau AEDIFICIS MIDI2I 28 M€ 4.50 %
Bureau EUROVALYS ADVENIS 611 M€ 4.50 %
Bureau PFO2 PERIAL 2499 M€ 4.50 %
Spécialisée PRIMOVIE PRIMONIAL REIM 3396 M€ 4.50 %
Bureau UNIDELTA DELTAGER 371 M€ 4.48 %
Diversifiée IMMORENTE SOFIDY 3479 M€ 4.42 %
Bureau LF GRAND PARIS PATRIMOINE LA FRANCAISE AM 1088 M€ 4.41 %
Bureau EPARGNE FONCIERE LA FRANCAISE AM 3001 M€ 4.40 %
Commerce FONCIERE REMUSAT ATLAND VOISIN 55 M€
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