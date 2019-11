Péages : vers une augmentation des tarifs moins importante que prévu en 2020

Les péages autoroutiers vont moins augmenter que prévu, selon une information publiée par Le Journal du Dimanche. L'hebdomadaire indique que la hausse négociée par les sept compagnies concessionnaires avec le gouvernement atteint 0,85% en moyenne. Appliquée au 1er février 2020, elle est deux fois moins élevée que celle de l'an passé.

Bonne nouvelle : la hausse des prix des péages en 2020 sera finalement moins forte que celle annoncée le 3 novembre sur RTL par Jean-Baptiste Djebarri. Alors que secrétaire d'État aux Transports tablait sur une augmentation de 1 à 1,5%, la hausse n'atteindra que 0,85% en moyenne, rapporte Le Journal du Dimanche. Les nouveaux tarifs seront appliqués au 1er février.

La plus forte hausse pour le réseau Area

Les sept compagnies concessionnaires n'appliquent pas la même hausse. Celle-ci dépend des accords de chacune avec le gouvernement. Cofiroute (Vinci Autoroutes) augmentera ainsi ses tarifs de 0,71%, contre 0,74% sur le réseau SAPN et 0,75% pour la Sanef. Elle dépassera la moyenne chez APRR avec 0,87%, chez Escota (Vinci Autoroutes) avec 0,88%, et chez ASF avec 0,96%. La plus forte hausse (1,07%) concernera le réseau Area (régions Auvergne-Rhône-Alpes).

« Cette grille doit encore être validée par l'État en janvier », précise le JDD. Mais ces augmentations seront quoiqu'il arrive beaucoup plus mesurées que celles de l'an passé. En 2018, les tarifs avaient augmenté de 1,8 à 1,9%. Cela s'explique par une évolution des prix à la consommation plus faible (0,6% hors prix du tabac pour le mois d'octobre).

L'inflation représente 0,4% de cette hausse de 0,85%. Le reste doit notamment compenser le plan de travaux sur les autoroutes de 700 millions d'euros lancés en 2016 le gel des tarifs négocié en 2015.