Péages autoroutiers : le gouvernement confirme une hausse des tarifs en 2020

Le prix des péages va augmenter en février 2020, a confirmé Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État aux transports, qui était l'invité ce dimanche 3 novembre du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Le député de la Haute-Vienne a justifié cette hausse par le respect des contrats de concession et a remis sur la table la nationalisation du réseau autoroutier à l'horizon 2031.

Les prix des péages vont bien augmenter en 2020. Invité ce dimanche 3 novembre du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Jean-Baptiste Djebbari l'a confirmé. Le secrétaire d'Etat en charge des Transports a indiqué que cette hausse s'élèverait de « 1 à 1,5% à compter du 1er février 2020 ». Une augmentation donc plus mesurée que celle enregistrée l'année dernière à la même période (de 1,8 à 1,9%).

Des contrats contraignants

Le gouvernement n'aurait aucune marche de manœuvre selon le député de la Haute-Vienne. « Les contrats prévoient des augmentations chaque année en fonction du niveau de l'inflation et d'autres paramètres. Chaque année l'Etat respecte ce contrat, analyse les propositions des autoroutiers et avalise ce que dit le contrat », a-t-il indiqué.

« Chaque année, [cette hausse] est prévue par les contrats. Je ne peux que le déplorer, en tant que citoyen, mais ça a été signé par des hommes politiques et des femmes politiques au pouvoir », a ajouté Jean-Baptiste Djebbari.

Vers un retour à une gestion publique ?

Pour s'affranchir de cette contrainte, celui qui a été nommé secrétaire d'Etat en septembre dernier a remis sur la table la nationalisation du réseau autoroutier. « J'avais fait une proposition qui visait à dire qu'entre 2031 et 2036, les plus grosses concessions autoroutières arrivent à échéance, et qu'il faut donc préparer la suite », a-t-il précisé.

L'élu veut faire en sorte de mieux gérer les réseaux d'autoroutes. « Il y a deux façons de le faire, avec un réseau public ou repartir sur des concessions (...) Nous travaillons à penser l'avenir et je vous confirme que c'est un sujet pour nous d'actualité », a martelé Jean-Baptiste Djebbari.