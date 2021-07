"Pas possible" de laisser expirer l'obligation de logements sociaux, estime Wargon

Il n'est "pas possible" de laisser expirer en 2025 la loi qui impose aux communes un taux de 20 ou 25% de logements sociaux, a déclaré dimanche la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon au micro d'Europe 1/CNEWS/Les Echos.

"La loi SRU, qui impose à toutes les communes dans lesquelles il y a une demande de logements d'avoir 20 ou 25% de logements sociaux, expire en 2025. Cela n'est pas possible de laisser cette loi expirer", a annoncé Mme Wargon.

"On a besoin de garder cette obligation. On a besoin de logement social ou abordable partout en France", a insisté la ministre, qui a "convaincu le Président de la République et le Premier ministre de porter ce sujet dans le projet de loi sur la décentralisation" qui sera examiné devant le Sénat la semaine prochaine.

"Il y a moyen de se mettre d'accord avec les maires" pour développer le logement abordable et "je me battrai pour y arriver", a assuré Mme Wargon.

Depuis 2000, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) impose aux communes de plus de 3.500 habitants (1.500 en Ile-de-France) de disposer d'ici à 2025 de 20% de logements sociaux, un taux relevé à 25% en 2014, sauf pour des communes qui justifient d'une situation locale particulière.

Sur le volet des passoires thermiques, Mme Wargon estime qu'"obliger tous les propriétaires à rénover n'a aucun sens" mais s'est dite favorable à "des incitations efficaces pour aller encore plus vite et avoir des rénovations encore plus performantes".

Le conseil d'Etat a donné fin juin neuf mois au gouvernement pour en faire plus sur le climat et prendre "toutes les mesures utiles" pour atteindre l'objectif de baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.