Pas d'allocations chômage pour ceux qui verraient leur contrat de travail suspendu pour non-présentation d'un pass sanitaire

La ministre du Travail Elisabeth Borne, le 19 juillet 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que le pass sanitaire est désormais requis pour accéder à un grand nombre de lieux publics , à partir du 30 août, il sera également demandé à certains salariés. Un employé qui refuserait de fournir le pass sanitaire exigé s'expose à une suspension de son contrat de travail, mesure qui entraîne la suspension de son salaire. Et il n'y aura pas d'allocations chômage pour compenser , a indiqué la ministre du Travail Elisabeth Borne dans le Journal du dimanche du 8 août.

" Ce n'est pas une rupture du contrat, donc il n'aura pas droit aux allocations chômage ", a expliqué la ministre. "Je suis consciente que la suspension du contrat de travail et donc de la rémunération est difficile pour le salarié concerné, mais l'objectif est de lui donner du temps pour se conformer à son obligation, en évitant une sanction disciplinaire", a poursuivi Elisabeth Borne. "Si un salarié décidait de ne jamais remplir son obligation vaccinale, alors on entrerait dans un processus de droit commun, avec possibilité de rupture du contrat de travail", a ajouté la ministre.

A partir du 30 août, le personnel des établissements où le pass sanitaire s'applique devra en disposer également. Le décret d'application paru au Journal officiel prévoit que seront concernés les "salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence".