Partage des superprofits: le Medef estime qu'un accord a déjà été trouvé

Le président du Medef a estimé vendredi avoir déjà répondu à la question de la répartition des bénéfices exceptionnels soulevée la semaine dernière par Emmanuel Macron, par le biais de l'accord sur le partage de la valeur.

Le président de la République avait jugé qu'"il y a quand même un peu un cynisme à l'oeuvre, quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions".

M. Macron avait en conséquence dit qu'il allait "demander au gouvernement de travailler sur une contribution exceptionnelle" pour que "les travailleurs puissent profiter" de cette manne.

Le gouvernement veut "obliger" les entreprises "à distribuer plus d'intéressement, plus de participation, plus de primes défiscalisées", lorsqu'elles rachètent leurs actions, avait précisé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

"Mais c'est exactement ce qu'on a mis dans l'accord" sur le partage de la valeur, a assuré vendredi sur RMC/BFMTV Geoffroy Roux de Bézieux.

Pour les grandes entreprises il y a un paragraphe qui dit qu'en cas de profits exceptionnels "il y a l'obligation de renégocier avec les syndicats un dispositif supplémentaire de participation et d'intéressement", a expliqué le président du Medef, ajoutant penser "qu'on a déjà répondu en quelque sorte à cette demande" présidentielle.

La CFDT, la CFTC, FO et la CFE-CGC ont annoncé vouloir signer cet accord national interprofessionnel, qui a été rejeté par la CGT.