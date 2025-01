Parmi ses missions prioritaires, Trump veut promouvoir une «belle architecture fédérale»

Dès son premier jour de retour au pouvoir, le président américain a signé un décret évoquant l’aspect des bâtiments publics.

Alors que notre pays se bat depuis des années contre la «France moche», ces entrées de villes et zones commerciales particulièrement laides , Donald Trump par en croisade pour défendre une «belle architecture» pour les bâtiments publics fédéraux. Il a signé un décret en ce sens dès son premier jour de retour au pouvoir et démontre que le sujet est de la première importance pour lui. D’ailleurs, il avait déjà signé un décret dans le même sens à la fin de son précédent mandat, le 21 décembre 2020. Décret que son successeur, Joe Biden , s’était empressé d’abroger dès février 2021, moins de 70 jours plus tard.

«Les bâtiments publics fédéraux doivent être visuellement identifiables en tant que bâtiments civiques et respecter le patrimoine architectural régional, traditionnel et classique afin de rehausser et d’embellir les espaces publics et d’ennoblir les États-Unis» , peut-on notamment lire dans ce décret. Il réclame aux fonctionnaires de faire remonter des suggestions sous 60 jours afin de faire progresser cet objectif. Il s’agit notamment de mettre à jour les principes directeurs du gouvernement américain pour l’architecture fédérale qui remontent à 1962 et d’accroître la «contribution de la communauté» aux décisions de conception. Un choix qui peut s’avérer surprenant, émanant d’un homme qui en tant que promoteur a plutôt préféré donner dans les immeubles clinquants avec immenses lettres dorées...

Make Federal Buildings Beautiful Again

Donald Trump avait déjà laissé apparaître par le passé son goût pour l’architecture classique et néoclassique tout en affichant sa détestation du brutalisme et du style déconstructiviste qui doivent être proscrits selon lui. Il est vrai que l’administration américaine regorge de bâtiments brutalistes érigés à l’époque du béton triomphant et aussi plus récemment de créations déconstructivistes, avec des formes audacieuses, désapprouvées par l’actuel président. Moins célèbre que son Maga (Make America Great Again), Trump a également adopté comme devise: Make Federal Buildings Beautiful Again (Rendons aux bâtiments fédéraux leur beauté). Le précédent décret architectural de Trump s’était, sans grande surprise, attiré les foudres des architectes. L’American Institute of Architects s’était opposée «fermement et sans équivoque» à ces évolutions appelant ses membres à signer une lettre ouverte à l’administration.

«Bien sûr, Donald Trump n’a pas inventé le recours à l’architecture comme outil de propagande aux États-Unis, mais son décret figure une première décision dictatoriale», soulignait l’historien et chercheur américain Michael R. Allen dans un article paru en 2021 évoquant le décret de Trump de décembre 2020. « La plupart des précédentes associations entre style architectural et objectif politique étaient plutôt le fruit d’influences plus modérées, et presque jamais exercées par le président lui-même », précisait encore cet article.