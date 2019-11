Paris prend la première place du podium en terme d'attractivité pour les capitaux étrangers investis dans l'immobilier

C'est une première dans l'histoire de l'immobilier parisien qui a longtemps été considéré comme un marché domestique : la dernière étude publiée par le groupe de conseil en immobilier d'entreprise CBRE place la capitale française à la 1ère place mondiale devant Londres au classement des villes les plus attractives pour les investisseurs immobiliers internationaux. New-York n'arrive qu'en 3ème position, suivie par Shanghai et Singapour.

Londres était historiquement habituée à la première place, mais l'effet du Brexit sans cesse différé et son lot d'incertitudes économiques ont fini par peser sur le moral des investisseurs immobiliers. La baisse des investissements immobiliers dans la capitale britannique, qui se chiffre à 29% au 3ème trimestre 2019 par rapport à la même période de l'année précédente, en est l'illustration frappante. Sur les 9 premiers mois de l'année, la baisse des volume d'investissements y atteint même 33% !

Par contraste, Paris enregistre des volumes de capitaux investis en forte hausse : +44% au 3ème trimestre 2019 par rapport au T3 2018, et +16% sur les 9 premiers mois de cette année. On assiste donc à un véritable effet de vases communicants entre Londres et Paris, aucun autre marché immobilier d'Europe continentale n'ayant la taille critique pour rivaliser avec la ville lumière dans ce phénomène de report des capitaux.

D'autre part, on note à l'échelle européenne un glissement sectoriel de l'investissement immobilier en faveur du résidentiel, qui connaît au 3ème trimestre 2019 une hausse des capitaux investis de 61% par rapport à la même période de l'an dernier. Le résidentiel devient ainsi le deuxième secteur en terme de volumes d'investissements, derrière l'immobilier de bureaux. Une combinaison redoutable pour l'immobilier résidentiel parisien qui atteint aujourd'hui des niveaux de prix qu'on pourrait qualifier de stratosphériques, les acheteurs domestiques devant faire face à cet afflux de capitaux internationaux.

« L'investissement immobilier européen reste solide, résume Nicolas Verdillon de CBRE France. L'absence de stocks et les incertitudes entourant le Brexit sur le marché britannique retardent la prise de décision. Toutefois, le marché est liquide avec d'importants volumes de capitaux disponibles et prêts à se déployer. Conformément aux politiques de baisse des taux des banques centrales et l'appétit alors renforcé sur l'immobilier, nous constatons une nouvelle compression des rendements dans tous les secteurs, à l'exception du retail. Le résidentiel pourrait quant à lui être qualifié de nouveau favori de l'investissement en Europe, une tendance qui devrait se maintenir tant que les tendances démographiques et la baisse des niveaux d'accession à la propriété continuent de stimuler la demande. Paris, élu première destination pour les capitaux étrangers, va continuer par ailleurs d'accentuer la pression sur notre marché domestique. »