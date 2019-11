Paris n'est pas Venise... mais il faut se préparer à la grande crue

URBANISME - En 1910, la grande crue avait inondé la capitale. Elle se reproduira et l'eau montera peut-être plus haut encore. Un nouveau site, Episeine prépare les habitants pour le jour où...

Habitez-vous dans une zone inondable? Le logement dont vous êtes propriétaire ou locataire est-il susceptible d'être frappé par la montée des eaux? Ces questions peuvent paraître étonnantes à Paris et en région parisienne. Elles sont loin de l'être. Certes, ce sont souvent les habitants du sud de la France, du Gard et du Var, qui sont coutumiers de soudaines montées des eaux, mais ils ne sont pas les seules victimes potentielles. En entrant votre adresse sur le site géorisques, vous pourrez savoir si votre maison ou votre immeuble est dans une zone inondable. Certains pourraient bien avoir des surprises!

Le risque d'inondation est le premier risque naturel majeur en Ile-de-France. On estime à 240.000 personnes le nombre de Parisiens qui habitent en zone inondable et à 850.000 personnes en île de France. Quatorze des vingt 20 arrondissements de la capitale sont menacés. Bien sûr des aménagements (lacs de retenue, barrages...) ont été faits et sont à l'étude, mais rien n'y fera, un jour l'eau débordera.

8,62 mètres au-dessus du niveau normal

Aussi, l'établissement public Seine Grands Lacs, veut sensibiliser le grand public et le préparer à cette montée des eaux, car près d'un Francilien sur deux serait touché (perturbations des transports en commun, coupures d'électricité, d'eau potable, de chauffage urbain, d'assainissement...) si la grande crue de 1910 se reproduisait.

L'eau était alors montée à 8,62 mètres au-dessus de son niveau normal dans la capitale. En 2016, elle avait atteint 6,10 mètres et 5,84 mètres en 2018. Les modèles et l'expérience d'autres fleuves européens montrent même que la Seine pourrait dépasser la crue de 1910.

En région parisienne, une inondation durerait longtemps! Car la Seine, contrairement aux rivières du sud de la France qui traversent des paysages avec davantage de dénivelés, met longtemps à monter... et à redescendre. Il faut donc s'attendre à de longues semaines les pieds dans l'eau. Seule bonne nouvelle, les habitants auront le temps de se préparer puisque les eaux monteront en quelques jours et non en quelques heures!

Musées, hôpitaux et Préfecture ont bien sûr des plans prévus pour sécuriser leurs activités. Mais quid des particuliers? La campagne de sensibilisation en cours cherche à convaincre habitants et gardiens d'immeubles, de la réalité du risque. Pour mieux les inciter à évacuer les logements en amont, dès que les autorités en donneront l'ordre. L'évacuation sera évidemment plus simple (les voies de circulation fonctionneront encore) que lorsque l'eau sera bel et bien là. «Il est impératif de sensibiliser les habitants et de les pousser à évacuer dès que l'on en donne l'ordre», expliquent les spécialistes. Sans eau, sans électricité et sans chauffage, rester dans son appartement devient très vite compliqué!

Des vidéos explicatives sont en ligne sur le site https://episeine.fr pour comprendre ce qu'il faudrait emporter si l'eau montait, quels documents emporter en cas d'évacuation ou connaître les démarches à effectuer pour se faire indemniser.

Et pour prendre conscience «de plain-pied» de ce risque, allez donc vous balader sur les quais de la Seine: en marchant du pont d'Austerlitz à celui de Sully, en passant par le quai Saint-Bernard, il est facile de prendre conscience de la potentielle montée des eaux (sur le pont de Sully, un repère métallique indique le niveau atteint en 1910).