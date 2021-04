Paris : les loyers des meublés chutent dans une capitale délaissée

Conséquence de la crise sanitaire du Covid-19, le nombre d'annonces a explosé depuis un an.

(illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Touristes absents, étudiants chez leurs parents, cadres au vert: sous l'effet de la crise liée au coronavirus, les loyers des meublés à Paris commencent à montrer des signes de fléchissement, du jamais vu dans la capitale. Sur un an, le prix des locations meublées a enregistré à fin février une baisse de 1,1% à Paris et le nombre d'annonces a triplé, avec une hausse de 204,8%, selon des données communiquées par le site SeLoger.com.

"Quand, sur un parc de 500.000 logements, vous avez 20% du parc (celui des meublés, NDLR) qui se retrouve sur un segment économique chahuté et qui prend une décision de réorientation, ce n'est pas anodin", explique à l'AFP Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim). Selon lui, "il y a de premiers ajustements de loyers qui se font sur les petits logements", mais pour l'instant il est trop tôt pour les chiffrer.

L'heure des corrections dans un marché déséquilibré

A Paris, 500.000 logements font partie du secteur locatif privé dont 110.000 en meublés, la part de ce segment ayant considérablement augmenté pour passer de 14% en 2006 à 22% en 2017, selon des données de la Fnaim.

Cette croissance a été poussée par l'éclosion des locations de meublés touristiques mais aussi par le choix de nombreux cadres de louer un pied à terre parisien pour laisser leur famille à la campagne. Désormais, "la sélection naturelle s'opère entre la qualité des biens et certains (propriétaires, NDLR) sont en train de corriger certains effets excessifs d'un marché manifestement déséquilibré", ajoute Jean-Marc Torrollion.

Chez Imodirect, près de la moitié des meublés était louée avant la crise comme pied à terre à des cadres, selon Arnaud Hacquart, le président de cette agence spécialisée dans la gestion locative. "Aujourd'hui, si on met le bien au loyer plafonné, on ne loue plus" explique-t-il.