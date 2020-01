Paris devient la ville la plus attractive d'Europe pour l'investissement immobilier en 2019

Le mouvement des gilets jaunes avait pu un temps faire craindre une baisse de l'attractivité de la ville lumière auprès des investisseurs immobiliers. Mais le climat social parfois orageux de notre pays a rarement des conséquences macro-économiques marquées sur le long terme, ce que les investisseurs immobiliers ont bien intégré. En 2019, Paris arrive ainsi en tête du classement annuel des métropoles européennes les plus attractives, détrônant Lisbonne qui avait obtenu ce titre en 2018.

C'est une étude du cabinet de conseil et d'audit PwC et de l'Urban Land Institute auprès de plus de 900 professionnels de l'immobilier qui permet chaque année de classer les métropoles européennes par rang d'attractivité. En 2019, il s'agit de la 17ème édition de ce palmarès « Emerging Trends in Real Estate® Europe ». Alors que Lisbonne était arrivée en tête du classement en 2018, elle est cette année rétrogradée à la 10ème position. Paris effectue le chemin inverse, passant de la 10ème place en 2018 à la première en 2019 ! Paris bénéficie bien sûr à plein de l'effet report du Brexit qui dissuade certains investisseurs internationaux de porter leur dévolu sur le marché londonien, mais pas seulement. L'existence de grands projets structurants comme les Jeux Olympiques de 2024 ou le Grand Paris sont aussi des éléments moteurs pour l'attractivité de la capitale française. Dans le détail, Paris passe devant Berlin, Francfort, Londres, Madrid et Amsterdam. Seul bémol, mais qui pour le moment n'entame pas le moral des investisseurs : le panel interrogé mentionne des prix élevés et des rendements orientés à la baisse.

« Malgré les mouvements sociaux, les investisseurs européens estiment la France plus stable et plus attractive que le Royaume-Uni ou l'Allemagne, analyse Bruno Lunghi, associé avocat chez PwC Société d'avocats. Si la progression de la capitale augure un regain de son attractivité, Paris doit continuer à engager des politiques ambitieuses pour faire de l'immobilier un secteur engageant au niveau européen. »