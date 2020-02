Palmarès familles: les villes où les prix de l'immobilier sont les plus abordables

INFOGRAPHIE - Deuxième volet de notre classement exclusif des villes où il fait bon vivre en famille: les prix de l'immobilier.

Pour qu'une famille soit heureuse dans une ville, elle doit aussi être bien installée. Un appartement ou une maison adapté(e) est souvent indispensable. Encore faut-il en avoir les moyens! Ceux qui ne peuvent pas se loger dans les grandes métropoles ou dans leur centre-ville doivent soit s'excentrer soit aller vivre en province.

En complément de notre palmarès exclusif sur les villes (de plus de 50.000 habitants) où il fait bon vivre en famille, nous avons classé celles où les prix de l'immobilier sont les plus abordables. Il n'est pas étonnant de retrouver en tête des villes moyennes peuplées d'une cinquantaine de milliers d'habitants (voir notre classement ci-dessous). Le trio est composé de Saint-Quentin (02), Montauban (82) et Niort (79). Pour établir ce podium, nous avons retenu quatre critères: les prix d'achat au m², les loyers au m², la surface accessible en location pour une famille et la part des biens avec trois pièces et plus dans la ville (voir notre méthodologie ci-dessous).

Les trois villes sont portées par la faiblesse de leurs loyers (autour de 8/9 euros par m²). Conséquence: les familles disposent d'une large surface comprise entre 150 et 180 m². Ajoutez à cela une offre conséquente de biens de plus de 3 pièces: autour de 81% des logements sont dans ce cas à Saint-Quentin et à Montauban. De quoi réjouir les familles nombreuses.

À l'inverse, les grandes villes ne sont pas à la fête dans ce classement intermédiaire. Saint-Étienne (5e) et Brest (10e) sont les deux seules communes de plus de 100.000 habitants présentes dans le top 10. Du top 3 des villes les plus peuplées, c'est Marseille la «mieux» classée: 41e (sur 64). Lyon est 56e et Paris, où les prix de l'immobilier dépassent en moyenne les 10.000 euros le m², est évidemment dernier.