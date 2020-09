Le streaming est devenu l'une des formes de divertissement les plus plébiscitées du moment. Présents partout, les applications et sites de streaming vidéo sont loin d'avoir fini de faire parler d'eux. D'ailleurs, ce marché s'annonce si prometteur que ses principaux acteurs mondiaux ne cessent de se multiplier. Ainsi, les années de suprématie de Netflix, considéré leader du marché, secondé par Amazon Prime, se voient menacées par l'émergence de nouveaux services aux catalogues solides. La guerre du streaming n'en est qu'à ses débuts et s'annonce bien sanglante.



L'évolution d'Internet et du cloud computing a contribué à faire du streaming vidéo la grande tendance du siècle. Sans surprise, cette part alléchante du marché fait de plus en plus d'envieux. Loin d'être découragées par le géant Netflix, de nombreuses entreprises, toutes aussi grandes et puissantes, se lancent progressivement dans le streaming vidéo. Les acteurs se multiplient à vue d'œil et la concurrence se renforce. Qui sera le grand vainqueur de cette bataille de streaming ? Décryptage.

Où en est la guerre du streaming vidéo ? / Istock.com - Roman Bykhalets

L'essor du streaming, l'apéritif des géants d'Internet

Début des années 2010, le streaming vidéo commence à faire progressivement parler de lui. Une décennie plus tard, le streaming est au mieux de sa forme et a séduit, tout au long de son parcours, plus d'un milliard d'utilisateurs mondiaux. La qualité du réseau internet, de plus en plus mobile et rapide, mais aussi la généralisation des smartphones a considérablement boosté la croissance de cette nouvelle tendance de l'entertainment. Bien que les revenus générés par le streaming approchent actuellement les 27 milliards de dollars, seuls 15% du marché mondial sont à ce jour pénétrés. Résultat, la concurrence se multiplie et les tensions augmentent. Après Netflix et Amazon Prime, de loin les leaders du marché, Disney réclame sa part du gâteau avec Disney+.

Catalogues originaux et prix de l'abonnement : les critères de compétitivité

Le monde du streaming vidéo a longtemps été dominé par Netflix, désormais connu de tous. Son long et paisible règne est, à l'heure actuelle, menacé par l'émergence de nouveaux acteurs. Parmi les protagonistes de cette guerre numérique, Disney+, Apple TV, HBO Max et Peacock, ne sont que quelques-uns des plus connus. Chacun doté d'un catalogue de films et de séries qui lui est propre, ces services de streaming jouent également sur le tarif de l'abonnement pour se démarquer. Alors que Netflix avait prévu d'augmenter ses prix en Europe, Disney+ en a profité pour lancer son service au prix choc de 6,99 €.

Un choix de plus en plus difficile pour les consommateurs

Face à la multiplication des services de streaming et à la segmentation du marché, les consommateurs se retrouvent face à un choix difficile à faire. En effet, les contenus désirés se trouvent rarement dans le même catalogue. Les fans de la série The Mandalorian sur Disney+ ne pourront pas, par exemple, regarder Game of Thrones à moins de s'abonner chez HBO Max. Ce cas de figure, très fréquent, a de fortes chances de faire fuir les utilisateurs. La guerre du streaming vidéo peut donc pousser les internautes à se tourner à nouveau vers le téléchargement illégal.