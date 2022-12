Où acheter un déguisement et à quel prix ?

Réveillon, carnaval, anniversaire et Halloween sont autant d'occasions de se déguiser. Que vous sachiez déjà quel personnage vous allez incarner ou que vous soyez, au contraire, en quête d'idées, voici les pistes à suivre pour trouver le parfait costume.

Fêtes d'anniversaire, enterrements de vie de jeune fille ou de garçon, réveillon de la Saint-Sylvestre donnent tout au long de l'année l'opportunité de se déguiser. Mais ce sont les soirées d' Halloween et de Mardi gras qui, à coup sûr, drainent le plus de ventes de costumes. Il suffit de jeter un œil sur Google Trends (trends.google.fr), un outil permettant de mesurer le volume de recherches lié à un mot-clé sur une période donnée, pour s'en rendre compte. Les jours précédant ces deux fêtes, les requêtes comprenant « déguisement » montent en flèche.

En dehors de la temporalité, il y a aussi des phénomènes de mode dus le plus souvent à la sortie d'un film, d'une série TV ou d'un jeu vidéo. Le personnage de Lara Croft, héroïne du jeu Tomb Raider, a trusté durant des années le haut du classement des ventes de costumes pour femme. Il est aujourd'hui supplanté par la fameuse Harley Quinn, complice du Joker de Batman. Les super-héros (Superman, Spider-Man, Wonder Woman...) et les personnages de Star Wars restent des valeurs sûres chez les adultes, au même titre que les classiques et indémodables tenues de chevalier, de reine, d'empereur romain... Mais de nouveaux venus, tout droit sortis de séries comme La Casa de papel ou Squid Game séduisent un autre public.

Où acheter un costume ?

Les commerces de farces et attrapes ont pendant longtemps été les seuls à proposer costumes, maquillages et accessoires pour se grimer le temps d'une soirée. Si certains tiennent encore le coup dans les centres-villes, de récents acteurs ont fait leur apparition en périphérie. Des grandes surfaces spécialisées dans les articles de fête (déguisements, décoration, vaisselle...) ont poussé dans les zones commerciales. Des chaînes de magasins comme Jour de Fête (61 franchises en France et en Belgique), Zoé Confetti (58 franchises dans l'Hexagone) et Fête Sensation (21 points de vente) maillent à peu près tout le territoire.

Seule la première enseigne propose une activité mixte (physique et internet) ; il faut se déplacer chez les deux autres pour pouvoir acheter, leur site n'étant qu'une vitrine de leurs produits. Leur point fort : une offre constante tout au long de l'année, là où les grandes surfaces alimentaires classiques ne consacrent un rayon qu'au moment des événements comme Halloween et Mardi gras. Il reste cependant très compliqué d'obtenir des chiffres précis sur ce secteur, car il est intégré à celui du prêt-à-porter (selon l'étude « Le marché du déguisement en France », de Businesscoot).

Il n'est donc pas surprenant que Kiabi propose un rayon déguisements dans ses magasins et sur son site. Le premier réflexe de l'acheteur est d'ailleurs de chercher sur internet. De nombreuses plateformes spécialisées (deguisetoi.fr, funide-lia.fr et ruedelafete.com parmi les plus importantes) partagent ce marché avec Amazon, Fnac ou Cdiscount. Il est vrai que l'achat en ligne est pratique pour le consommateur. En un coup d'œil sur son écran, il a accès à l'ensemble de l'offre : les différents costumes sur un même thème, les prix, le nom des sites marchands, les délais de livraison... Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne peut pas faire : essayer.

Combien ça coûte ?

La question du budget n'appelle pas de réponse univoque, tant la fourchette de prix est vaste. Sur deguisetoi.fr, vous pouvez, par exemple, acheter un costume complet de Père Noël (haut, pantalon, ceinture, barbe et bonnet) à 9,99 € ou casser votre tirelire pour vous offrir le « must du must », une tenue intégrale de Stormtrooper (le fameux soldat en armure blanche de La Guerre des étoiles) pour la modique somme de... 1212,99 € ! Le site classe ses références selon différentes catégories de prix : moins de 20 €, de 40 €, de 60 €, de 80 € et haut de gamme. Il n'est d'ailleurs pas rare que le costume d'un même personnage soit proposé dans chacune d'entre elles. La qualité de fabrication, le niveau de réalisme, le nombre d'accessoires sont autant de facteurs à prendre en compte.

S'il ne faut pas s'attendre à des merveilles en dessous de 30 €, un panier entre 50 et 60 € permet de bien s'équiper. Si l'on veut vraiment jouer le jeu au maximum et incarner le personnage, mieux vaut monter d'un cran. Les modèles « haut de gamme » débutent à 100 € jusqu'à plus de 1000 €. À ce tarif, la finition et le réalisme sont véritablement au-dessus des offres d'entrée et de milieu de gammes.

Se rendre en magasin offre deux gros avantages : être renseigné sur la bonne taille à prendre et repartir immédiatement avec son costume. Lorsque l'on commande en ligne, il faut attendre de recevoir ses achats. Pour ceux qui ont du mal à anticiper, qui s'y prennent à la dernière minute, il existe des livraisons en 24 heures. Ce service engendre évidemment un surcoût : de 3,90 € pour un envoi en point relais en 48 heures à 5,90 € pour une remise en 24 heures à domicile sur funidelia.fr et de 3,90 à 8,90 € dans les mêmes conditions sur deguisetoi.fr.

Et pourquoi pas la location ?

Louer est évidemment la meilleure solution pour s'offrir un costume de qualité, le temps d'une soirée, sans débourser une fortune. Ce service reste encore l'apanage de petites structures souvent indépendantes. Il faut généralement se rendre sur place pour louer l'accoutrement de son choix, comme c'est, par exemple, le cas dans le magasin parisien Au Fou Rire (aufourire.com). Il existe heureusement un système de location à distance pour les personnes qui n'auraient pas accès à ce type de service à proximité de chez elles. Vous pouvez ainsi réserver un déguisement sur le site behappystore.fr et vous le faire expédier partout en France pour un montant fixe de 19,80 €. Un bordereau d'affranchissement est fourni pour le renvoyer à la boutique. Il vous en coûtera 12 € sur deguisementfunparty.com, mais les frais de retour sont à votre charge. Rien de bien compliqué en soi, d'autant que vous pouvez toujours poser vos questions par téléphone en cas de doute.

Il y a néanmoins quelques règles à respecter pour éviter les mauvaises surprises. Elles sont valables aussi bien pour une location réalisée en magasin qu'en ligne. Le loueur demande toujours une caution pour se prémunir de potentiels dégâts (déchirures, taches...) ou de la perte d'accessoires. Son prix varie en fonction de la valeur du costume emprunté. Il est, par exemple, de 600 € chez Au Fou Rire pour le déguisement de Chewbacca.. C'est tout de même une responsabilité, surtout lorsque l'on se rend à une fête, avec les risques que cela comporte. Il faut également ne pas oublier de le renvoyer dans les temps si l'on ne veut pas se voir infliger une pénalité. Certains loueurs exigent que le costume leur soit retourné nettoyé... Veillez à bien suivre les instructions de lavage pour éviter les déconvenues !