OM: aborder la vente du stade au club serait "trop prématuré", selon la mairie

La question de la vente du stade Vélodrome à l'Olympique de Marseille (OM) n'a pas été abordée lors de la rencontre entre le maire et le propriétaire américain du club, cela aurait été "trop prématuré", a expliqué la ville à l'AFP jeudi.

"Il n'y aura pas de vente tant que la situation du club ne sera pas stabilisée", a insisté la municipalité, en commentant la rencontre entre le maire, Benoît Payan, et Frank McCourt, lundi.

"L'ambition du maire de Marseille Benoît Payan reste de vendre le stade au club", a toutefois confirmé la ville: "Mais laissons les choses se calmer et attendons de voir les ambitions de M. McCourt".

"M. McCourt a dit qu'il reviendrait prochainement, le sujet pourra alors être abordé concrètement", a précisé la mairie.

"Mais il faut d'abord laisser la situation du club revenir dans l'ordre", insiste-t-on à l'hôtel de ville, en référence aux bouleversements récents au sein de l'OM, avec le limogeage du président Jacques-Henri Eyraud, son remplacement par l'Espagnol Pablo Longoria, ex-directeur sportif, et l'arrivée d'un nouvel entraîneur avec l'Argentin Jorge Sampaoli.

La mairie avait déjà précisé que l'échange de lundi entre M. Payan et MM. McCourt et Longoria, à la mairie, avait été "cordial et constructif". Le maire de Marseille avait "de nouveau demandé à M. McCourt d'apaiser la situation" née notamment des très mauvaises relations entre M. Eyraud et les supporters, sur fond de résultats en berne.

Le 4 février, lors d'un échange sur Facebook avec des internautes, M. Payan avait rappelé son intention de vendre le Vélodrome, "une gabegie financière": "Niet, terminé, 15 millions d'euros de la poche des Marseillaises et des Marseillais pendant 30 ans, terminé", avait-il lâché.

Il faisait référence au partenariat public-privé liant la ville et Arema, une filiale du groupe de BTP Bouygues, depuis 2015 et jusqu'en 2045, à la suite des travaux de rénovation du stade pour l'Euro-2016.

De même, M. Payan a toujours dénoncé comme insuffisant le loyer de cinq millions d'euros par an versé par l'OM à la ville pour pouvoir jouer au Vélodrome. Selon un rapport de la Chambre régionale des comptes de novembre 2020, ce loyer devrait être de huit millions d'euros par an.

"Mais cette question du loyer est difficile à aborder dans le contexte actuel" du football, avec des stades vides en raison de la crise du Covid-19, reconnaissait-on jeudi à l'hôtel de ville, du côté de la nouvelle municipalité de gauche.

Maire LR de la ville pendant 25 ans, Jean-Claude Gaudin avait toujours refusé "d'être le maire de Marseille qui vendra le Vélodrome".

ol/iw/bow