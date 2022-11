Nouvel épisode dans la guerre de l'immobilier à Monaco

Le richissime homme d'affaire monégasque Patrice Pastor a déposé vendredi une requête en récusation visant le président du tribunal suprême de Monaco, dont il remet en cause "l'impartialité" dans un contentieux sur un important projet immobilier, a appris mardi l'AFP.

Cette requête, dont l'AFP a pris connaissance, s'inscrit dans la guerre de l'immobilier qui fait rage dans la principauté depuis une campagne sur internet, à l'automne 2021, mettant en cause quatre proches du prince Albert II, dont le président du tribunal suprême Didier Linotte.

Un site internet, intitulé "les dossier du Rocher", a ainsi diffusé des vidéos, des échanges d'emails confidentiels et des articles à charge contre ces personnes au sujet de projets immobiliers.

Les quatre proches du prince visés, baptisés "G4" par le site, sont, outre Didier Linotte, Thierry Lacoste, son avocat et ami d'enfance, Claude Palmero, l'administrateur de ses biens, et Laurent Anselmi, son chef de cabinet.

Tous les quatre ont déposé plainte dans ce dossier, de même que Patrice Pastor, accusé d'être le commanditaire du site.

La requête, déposée vendredi, a trait à un litige concernant "L'esplanade des pêcheurs", un projet immobilier que se disputent la société Caroli et celle de M. Pastor, considéré comme le magnat de l'immobilier à Monaco.

Dans sa requête en récusation, Patrice Pastor, via sa société "Esperenza", estime que "l'examen serein et impartial" de son recours contre un déclassement du site est "objectivement impossible" de la part de M. Linotte.

Pour appuyer sa demande, il cite des documents publiés par "les dossiers du Rocher" qui font état des liens entre le groupe Caroli et les membres du G4. Il souligne que "la teneur et l'authenticité" des documents diffusés n'ont "pas été démenties".

Interrogé par l'AFP, Me Richard Malka, avocat de Patrice Pastor, a fait valoir que "l'impartialité" de M. Linotte avait été à "plusieurs reprises interrogées à raison" par Serge Telle, ancien ministre d'Etat de la Principauté, concernant "des conflits d'intérêts".

"Je ne peux pas imaginer qu'un si haut magistrat n'ait pas à coeur de protéger l'institution judiciaire en se maintenant de force dans ce litige", a-t-il ajouté.

"Aucun haut magistrat, conscient de sa responsabilité, ne ferait cela et c'est donc très confiants que nous attendons que M. Linotte fasse preuve de responsabilité en se déportant. Cette décision s'impose pour écarter toute suspicion d'être juge et partie", a insisté Me Malka.

Contacté par l'AFP, M. Linotte n'a pas souhaité faire de commentaire.

Dans l'affaire des "Dossiers du Rocher", deux hommes, soupçonnés d'y avoir participé, ont été mis en examen fin octobre à Paris.