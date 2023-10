Nouveau coup de mou pour l'assurance vie en septembre

Les épargnants ont à nouveau délaissé l'assurance vie en septembre avec des sorties d'argent qui ont excédé les entrées à hauteur de 345 millions d'euros, selon les données dévoilées mardi par la fédération France Assureurs.

Ce chiffre est moins bon qu'en septembre 2022, avec environ 0,1 milliard d'euros engrangés, mais toutefois meilleur qu'en août, lorsque les sorties avaient dépassé de 1,7 milliard d'euros les dépôts.

Sur les neuf premiers mois de l'année, l'assurance vie a engrangé 1,3 milliard d'euros net, un chiffre qui fait pâle figure par rapport aux 30 milliards d'euros supplémentaires accumulés sur le Livret A sur la même période.

Dans le détail, l'assurance vie a enregistré le mois dernier un niveau de cotisations (sommes versées sur les contrats) de 10,85 milliards d'euros (+1% sur un an) et des prestations (qui comprennent les rachats et les versements en cas de décès) de 11,19 milliards d'euros (+5%).

"La morosité économique" et "le climat d'incertitudes" sont "évidemment moins favorables à l'épargne de long terme", a souligné lors d'un point presse Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs.

De manière générale, la seconde partie de l'année est également moins favorable à l'épargne que la première.

Pour Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne, "l'assurance vie fait du surplace, toujours pénalisée par la préférence des ménages pour l'épargne de précaution et les faibles rendements des fonds euros", produit d'épargne de l'assurance vie dont le capital est garanti.

"Avec la hausse des taux d'intérêt, les acheteurs de biens immobiliers puisent par ailleurs davantage dans leur contrat d'assurance vie afin d'atténuer le coût de l'endettement", a-t-il ajouté.

L'assurance vie souffre de la concurrence du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire, qui offrent un rendement net de 3% bien plus intéressant que les fonds euros de l'assurance vie.

Ce meilleur rendement n'a toutefois pas empêché l'épargne réglementée de connaître un coup de frein en septembre, même si les livrets ont continué à gonfler.

Comme les mois précédents, la situation des fonds euros et des unités de compte (UC), qui potentiellement plus rémunératrices mais aussi plus risquées, diverge fortement.

Alors que les unités de compte ont engrangé près de deux milliards d'euros net, les fonds euros ont été délestés en net de 2,3 milliards d'euros.

L'assurance vie est le premier produit d'épargne en valeur des Français, avec un encours se situant fin septembre à 1.895 milliards d'euros, principalement en fonds euros.