Afin d'échapper aux frais d'agence immobilière, certaines personnes décident d'assumer seules la vente de leur logement. Cependant, pour que ce choix soit avantageux, il s'avère essentiel de respecter quelques règles. En effet, avec un peu d'organisation, l'opération paraîtra moins compliquée.



En France, un tiers des ventes immobilières s'effectuent entre particuliers. Option attractive de prime abord, vendre son logement sans passer par une agence ne se fait toutefois pas à la va-vite. Pour éviter les erreurs et effectuer cette vente dans les meilleures conditions, voici quelques conseils utiles à prendre en compte.

Nos conseils pour vendre votre logement sans passer par une agence immobilière / iStock.com-LPETTET

Les premières étapes à suivre pour la vente d'un logement

Voici les premières démarches à lancer pour vendre une habitation sans passer par une agence :



Déterminer le prix de vente

Concernant la fixation du prix, il est recommandé d'éviter de surestimer le prix du logement. En effet, de nombreux vendeurs font cette erreur. Le mieux est de se référer au cours du marché concernant des logements similaires en vente dans le quartier ou dans le secteur. Pour ce faire, parcourir les annonces immobilières par exemple et examiner comment se porte le marché de l'immobilier sont des solutions envisageables. Vous pouvez aussi consulter le site etalab DVF (données de valeurs foncières) pour connaître les prix des transactions réalisées dans votre rue ces 5 dernières années.



Publier une annonce

L'annonce doit être détaillée et claire. Il faudra également mettre en avant certaines particularités du logement, telles que la présence d'une piscine ou d'une cheminée, etc. Une annonce attractive doit également comporter des photos pour retenir l'attention des potentiels acheteurs. De bons clichés mettent immédiatement le bien en valeur. Il est conseillé de prévoir 7 ou 8 photos pour attiser la curiosité des éventuels acheteurs. Un peu de homestaging et de mise en scène peuvent faire la différence pour des photos réussies !



Planifier les visites

Une fois tous les conseils précédents pris en compte, la gestion des appels est de mise. À cette étape, savoir organiser les visites est une nécessité. Ainsi, le logement devra être propre et rangé, mais aussi aéré. L'objectif est de mettre aussitôt les visiteurs à l'aise à l'intérieur. Par ailleurs, en plus de privilégier une belle journée ensoleillée pour la visite, il ne faudra pas oublier de parler du quartier ou encore des choses intéressantes qui pourraient s'y passer.

Les documents indispensables pour la vente d'un logement

Il existe effectivement des documents obligatoires qu'un propriétaire doit fournir afin de pouvoir vendre son logement. Le diagnostic de performance énergétique ou DPE par exemple doit être donné dès la publication de l'annonce immobilière. Par ailleurs, en termes de rénovation énergétique, MaPrimeRénov' s'étend désormais à tous les propriétaires. Les rapports d'expertise d'un diagnostiqueur sur l'électricité, les termites, le plomb, l'amiante ou encore l'assainissement sont également à préparer.



En outre, pour une vente en copropriété, le vendeur doit fournir les documents concernant la situation financière et l'organisation de la copropriété.



Tous ces documents seront demandés au moment de la signature du compromis de vente.

La signature du compromis de vente

En cas de proposition d'achat intéressante, il faudra signer le compromis de vente. La signature aura lieu auprès d'un notaire qui se chargera des différentes parties administratives de la transaction, et veillera à défendre vos intérêts le cas échéant.