Le chanteur, disparu le 2 mars à 80 ans, a interprété d’autres chansons à succès dans les années, dont

Herbert Léonard, l’homme d’un seul tube ? Ce n’est pas faux mais ce n’est pas tout à fait vrai. Après des premières années difficiles à astiquer son clavier comme le chantait Nicolas Peyrac, ou plutôt en ce qui le concerne, à gratouiller sa guitare aux soirées rock and roll du Golf-Drouot et un peu plus tard avec Les Lionceaux, le futur chanteur vedette finirait, vingt ans après, à briller. Nous étions dans les années 60 et Herbert Léonard devrait encore patienter deux décennies avant de faire frémir le hit-parade avec sa monumentale chanson Pour le plaisir .

Ce qu’on a oublié, c’est que porté par le triomphe stratosphérique du tube écrit par Claude Carmone et Vline Buggy, et composée par Julien Lepers, Herbert Léonard va continuer sur sa lancée à sortir des chansons à succès. En 1983, en duo avec Julie Piétri, il interprète Amoureux fous , concoctée encore une fois par Vline Buggy et Julien Lepers. Ils chantent l’amour, bien évidemment. Cela plaît sur les plages de Bretagne et du midi et devient un des tubes de l’été 1983.

Le temps passe et en 1987 Herbert Léonard renaît tel le phénix, toujours et encore, avec un titre Laissez-nous rêver dont les paroles sont sans ambiguïtés, c’est-à-dire gentiment érotiques, à l’instar du premier couplet: Sublimes, divines, troublantes, charnelles, elles n’ont plus grand-chose à cacher sur les trésors qu’elles nous révèlent dans toute la presse spécialisée.... Un clip mémorable, bien dans la veine de la chanson l’accompagnera. Le chanteur fera ce commentaire: sans métaphore, ni vulgarité: «Le clip va d’ailleurs dans ce sens. C’est la raison pour laquelle nous avons censuré les huit dernières secondes jugées trop hot» .

Le chant du cygne de cette glorieuse décennie 80/90 sera le fameux Puissance et Gloire , le générique de Chateauvallon , un Dallas à la française. De sa voix de Stentor, le bel Herbert chantait donc: Puissance et gloire, étrange et brûlant parcours, qui tôt ou tard, finit sur un dernier mot d’amour.... Une chute qui dit tout de la passion jamais éteinte d’Herbert Léonard pour les chansons d’amour.