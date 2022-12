Noël : des millions de Français revendent leurs cadeaux, un phénomène en hausse par rapport à 2021

Le marché de la revente des cadeaux représente au total 336 millions d'euros réinjectés dans l'économie.

Un vêtement à la mauvaise taille, un jouet en double ou un accessoire qui n'est pas à votre goût ? De plus en plus de Français vont revendre leurs cadeaux de Noël sur Internet, si ce n'est pas déjà fait. Selon une étude Kantar pour eBay , près de sept millions de Français vont franchir le cap, soit 500.000 personnes en plus par rapport à l'an passé. Pour une autre étude, réalisée par Ipsos pour Rakuten , ce chiffre grimpe même à un Français sur deux, en hausse de 8 points par rapport à 2021.

Un constat qui s'observe déjà avec le nombre de nouveaux produits mis en ligne. Rakuten signale ainsi 380.000 nouvelles annonces postées à midi ce dimanche 25 décembre. Là encore, il s'agit d'une forte croissance, de 8,57% par rapport à 2021. Du côté d'eBay, la plateforme s'attend à près de trois millions de nouvelles annonces entre le 25 décembre et le 3 janvier 2023. Le site s'engage par ailleurs à reverser un euro à l'association CKDB - qui vient en aide aux enfants hospitalisés - pour chaque cadeau revendu.

Les Franciliens sont les moins satisfaits par leurs cadeaux

« Tout comme l'achat d'objets de seconde ou troisième main pour Noël, revendre ses cadeaux est une manière de protéger le pouvoir d'achat des Français mais également de participer à une économie responsable encourageant la circularité », souligne Sarah Tayeb, directrice générale adjointe d'eBay France. En effet, pour 43% de ceux qui prévoient de revendre un cadeau, cela permet de mettre de l'argent de côté et pour 27% d'entre eux, de financer la période des fêtes, contre 23% en 2020. Selon Kantar, ce marché de la revente des cadeaux représente au total 336 millions d'euros réinjectés dans l'économie.

Dans le détail, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la moins réticente à revendre les cadeaux. Environ 26% de ses habitants considèrent cet acte comme « une mauvaise pratique ». Au contraire, 43% des Normands n'acceptent pas la revente des cadeaux. Ensuite, les Franciliens sont les Français les plus déçus, avec en moyenne 2,2 présents non désirés. À l’inverse, les habitants du Centre-Val-de-Loire sont les moins compliqués, avec en moyenne 0,5 cadeau qui n'est pas à leur goût.

Quel que soit votre avis sur la question, cette période peut être l'occasion de réaliser de belles affaires. Parmi les cadeaux les plus revendus se trouvent majoritairement des produits culturels et high-tech. Livres, bandes dessinées, jeux vidéo, consoles, jouets... il y en a pour tous les goûts. Côté vendeur, si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, eBay recommande de prendre des photos sur fond blanc, de décrire un maximum l'objet et de fixer un prix décent. Celui-ci devra être 30% moins cher pour un produit neuf encore emballé, 50% moins cher pour un objet en bon état et 70% s'il a été utilisé. Il ne reste plus qu'à choisir le cadeau à revendre, et espérer ne pas se faire repérer par ceux qui l'ont offert.