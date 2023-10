Nexity: chiffre d'affaires stable, sauvé par bureaux et résidences

Nexity, premier promoteur immobilier français, a publié mercredi un chiffre d'affaires stable sur les neuf premiers mois de 2023, les grands projets de bureaux et les résidences et coworking compensant la chute des réservations.

Le groupe dirigé par Véronique Bédague affiche un chiffre d'affaires de 2,96 milliards d'euros, sensiblement identique à la même période de 2022 (2,95 mds).

Le coeur de métier de Nexity, l'immobilier neuf, souffre d'un accès au crédit raréfié et de coûts de construction élevés. Ses réservations auprès des particuliers ont baissé de 20% sur un an en nombre et de 27% en valeur.

"Nous surperformons le marché", a tempéré en visioconférence Jean-Claude Bassien, directeur général délégué du groupe, expliquant que Nexity s'était tourné vers les gros investisseurs et les bailleurs sociaux pour pallier la fuite des particuliers.

Nexity a également profité de ses grands projets en cours dans l'immobilier d'entreprise: son futur siège social à Saint-Ouen, et celui d'Engie à La Garenne-Colombes, qui lui permettent de poursuivre son activité sur un marché du bureau "à l'arrêt", a expliqué Jean-Claude Bassien.

L'exploitation d'espaces de coworking et de résidences étudiantes, un des axes de croissance du groupe qui a à coeur de se diversifier, a vu ses revenus progresser de 28% à 198 millions d'euros.

Nexity a annoncé envisager une ouverture du capital de ses activités de gestion (locative, syndic, etc.) et de distribution, cette dernière souffrant d'un environnement peu propice à l'investissement immobilier.

L'objectif est de "donner les moyens à tous nos métiers de poursuivre leur dynamique de développement" et de "réduire notre endettement", a justifié en visioconférence le directeur général délégué, Jean-Claude Bassien.

Par ailleurs, Nexity, qui doit revoir courant 2024 ses objectifs financiers à horizon 2026, affirme accélérer son développement dans la "régénération urbaine", c'est-à-dire le travail sur des espaces déjà artificialisés pour réduire son empreinte environnementale.

Le groupe a annoncé en juillet un partenariat avec Carrefour pour "revaloriser" des sites commerciaux, et a lancé en septembre une filiale, Nexity Héritage, dédiée à ces chantiers: transformation de foncier artificialisé, réhabilitation, surélévation...

Il a également poursuivi la diversification de son activité, en se lançant dans l'assurance vie ou le conseil en investissement immobilier ("pierre-papier").

