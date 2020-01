New York veut des drones pour inspecter ses immeubles

Les autorités de la Ville militent pour élargir les autorisations de survol de drone. Récemment, une chute de débris d'un immeuble mal entretenu a fait un mort à Manhattan.

Si certains s'interrogent sur les risques que présentent les drones pour notre sécurité, d'autres estiment que ces engins volants pourraient sauver des vies. C'est ainsi qu'à New York des voix s'élèvent pour réclamer la légalisation des drones pour inspecter les façades des immeubles de la Grosse pomme. Il faut dire que l'usage des drones est interdit pour l'instant dans la plupart des secteurs de New York et que la ville a été marquée par le décès récent d'une architecte réputée, Erica Tishman, tuée en pleine rue par la chute d'un débris provenant d'un immeuble mal entretenu de Manhattan.

Le drame, survenu fin décembre, s'est joué non loin de Times Square. En milieu de matinée, un élément de maçonnerie s'est détaché d'un immeuble de 17 étages situé sur la 49e rue, non loin de la 7e Avenue. Un morceau de cette construction datant de 1915 s'est écrasé sur Erica Tishman, la tuant sur le coup. L'immeuble concerné, au n° 729, avait pourtant fait l'objet de signalements pour sa vétusté et les autorités avaient lancé une procédure contre les propriétaires pour défaut d'entretien. Une inspection d'octobre 2018 relevait les risques de chute que représentaient, pour les piétons, plusieurs éléments de terre cuite au-dessus du 15e étage.

1300 signalements

À la suite de cet accident, le président du district de Brooklyn Eric Adams a suggéré de recourir à des drones pour lutter contre ce genre d'accident. «Il est temps de trouver un moyen plus sûr d'inspecter les bâtiments, déclare-t-il au site Dezeen. L'utilisation de drones nous amènerait à une nouvelle étape dans la réalisation de cette inspection. Ce n'est pas un jouet, mais un outil.» Des propos qui font suite à un vent de panique à New York: après le décès d'Erica Tishman, il est apparu que le département qui gère ces inspections de façade croule sous 1300 signalements de façades à risque.

Les supporters du recours au drone soulignent que cette procédure serait beaucoup plus simple, rapide et économique que la méthode traditionnelle avec installation d'échafaudages, d'ascenseurs extérieurs et d'abris pour les piétons. Rien que pour ces abris, la Ville dépenserait près de 30 millions de dollars par an. Il n'en reste pas moins que si l'économie potentielle est énorme, l'usage des drones en ville reste une question sensible. Ces engins peuvent s'avérer des armes redoutables. Mais il est vrai aussi que New York tolère bien plus que d'autres villes son survol en hélicoptère. Il reste donc sans doute un juste équilibre à trouver.