Neuilly-sur-Seine lance un concours d'architecture sur son avenue

Alors que l'autoroute coupant la ville en deux est en plein chantier, son maire va lancer un concours d'architecture international pour concevoir les 23 «Folies» qui borderont la voie.

Lancé en avril dernier, le chantier de transformation de l'avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine se poursuit et devrait bientôt s'agrémenter d'audacieuses constructions. Cet axe de circulation concerne bien plus de monde que les seuls habitants de cette commune huppée de l'Ouest parisien puisque cette voie n'est autre que la RN13 qui se prolonge par diverses autoroutes et voit passer 160.000 véhicules par jour. Pendant des années voire des décennies, il a été question d'enfouir totalement les voies de circulation pour mettre fin à cette balafre urbaine coupant la ville en deux.

Ce projet d'enfouissement porté notamment par Nicolas Sarkozy a, depuis, été abandonné notamment du fait de son coût prohibitif. L'actuel maire de la commune, Jean-Christophe Fromantin (DVD), s'est alors tourné vers une évolution moins radicale visant à rendre les contre-allées aux piétons et aux circulations douces. Baptisé les Allées de Neuilly, ce projet conserve les 2 x 4 voies centrales réservées à la circulation automobile mais compte en faire une «avenue apaisées» où les piétons seront rois, au moins dans les contre-allées. Il avait notamment été développé dans le cadre de la candidature de Paris pour l'Exposition universelle, défendue par Jean-Christophe Fromantin.

Seulement 50 m² par folie

L'élu n'a pas abandonné son idée de rendre sa grandeur à cet «Axe majeur», une perspective royale voulue par Le Nôtre pour relier les Tuileries à Saint-Germain-en-Laye. Pour marquer les esprits sur la partie du tronçon de cet Axe traversant sa commune de la porte Maillot à l'entrée de La Défense, l'élu de Neuilly veut agrémenter les lieux de 23 «Folies». C'est pourquoi, il vient d'annoncer le lancement d'un concours international d'architecture pour donner forme à ces petits pavillons. Le cahier des charges doit en être dévoilé avant la fin du premier semestre 2020, assez précisément au moment des élections municipales...

«Ces folies devront combiner un geste architectural fort et une aptitude à répondre aux enjeux de demain: être à énergie positive, connecté et d'usage très polyvalent», souligne le maire. Les espaces seront très réduits: seulement 50 m² pour chacune des 23 folies. Par ailleurs, chaque projet devra rassembler trois acteurs: une agence de design et/ou d'architecture, un mécène (entreprise, organisation) et une inspiration émanant d'un territoire français. Car si le maire de Neuilly espère bien attirer des architectes du monde entier, son attachement au concept d'Exposition universelle est resté et il compte faire de son avenue centrale une vitrine des savoir-faire français.

Une possible privatisation

Côté utilisation justement, ces Folies devront pouvoir exister de trois façons différentes: de manière mutualisée pour de grandes expositions disséminées simultanément dans les 23 folies, de façons réservée pour que chaque mécène puisse exposer au public des actions ou des thèmes qui lui sont chers et enfin de façon privatisée, ouvrant la possibilité sur des périodes limitées à des opérations commerciales. Ces fameuses folies devraient être achevées en 2022 en même temps que les travaux de l'Avenue... pour peu que Jean-Christophe Fromantin soit réélu.

«Si nous arrivons aux affaires, nous reverrons évidemment ce projet, ou du moins ce qui peut l'être», souligne Florence Maurin-Fournier, conseillère municipale d'opposition, récemment investie par Les Républicains pour l'élection municipale. Fustigeant un élu qui selon elle décide seul et sans concertation, elle estime que le nouveau plan de circulation sera un cauchemar pour les automobilistes et fera fuir les clients des commerces. Et ce, d'autant plus que le stationnement en surface aura quasiment disparu. Par ailleurs, l'absence de trottoirs dans ces contre-allées pourrait selon elle s'avérer dangereuse. «Le maire reste sur sa lancée de l'Exposition universelle, précise-t-elle. Il a des ambitions de rayonnement européen et international mais son projet ne concerne absolument pas les habitants de Neuilly.»

Des affirmations contre lesquelles Jean-Christophe Fromantin s'inscrit en faux. «L'attractivité de la ville passe beaucoup par cette avenue, explique-t-il. Si avec le Grand Paris, elle n'est plus à la hauteur, une partie de la vie économique de la commune serait déstabilisée.» Il rappelle notamment que 50% du chiffre d'affaires des commerces de la ville est lié aux salariés travaillant sur place. Selon lui, la greffe est en train de prendre et il en veut pour preuve la multiplication des chantiers et des rénovations sur cette fameuse avenue.