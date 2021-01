De nombreuses technologies actuelles sont tributaires des batteries. Voitures, téléphones, ordinateurs, tout ce qui est utile au quotidien de l'Homme du XXIème siècle en dépend. Il n'est donc pas faux d'affirmer que la durée de vie des batteries actuelles constitue une barrière frustrante. Heureusement, de nombreuses sociétés travaillent sur une amélioration de ces dernières. Dans une déclaration récente, la boîte française Nawa Technologies a d'ailleurs révélé avoir découvert une solution viable : les électrodes les plus rapides au monde.



Tandis que les smartphones et ordinateurs deviennent plus fins, la question de la batterie ne semble pas beaucoup avancer. Certes, les technologies de charge rapide se multiplient et proposent désormais de recharger les batteries en un temps record. Toutefois, la solution se trouve ailleurs et Nawa Technologies semble avoir mis la main dessus. Il s'agit d'électrodes au carbone ultra rapides qui amélioreront les batteries en lithium sur tous les points. Zoom sur cette nouveauté.

Nawa Technologies révolutionne les batteries en lithium / Istock.com - alengo

L'électrode Nawa, une technologie révolutionnaire

Alors que tout le monde continue d'espérer qu'un jour une batterie à durée de vie illimitée existe, les choses bougent du côté des chercheurs. Une entreprise française, Nawa Technologies, située à Aix-en-Provence, se démarque notamment du lot. La boîte s'est spécialisée dans les électrodes de carbone et a récemment annoncé avoir fait une découverte décisive. En effet, les multiples tests menés sur les électrodes de carbone ultra rapides ont révélé qu'elles pouvaient donner un souffle nouveau aux batteries en lithium. Ces tubes de carbone à structure nanométrique tridimensionnelle développée par Nawa Technologies sont actuellement considérés comme étant les électrodes les plus rapides au monde.

Des batteries aux performances supérieures

Nawa élargit les perspectives d'une batterie plus puissante, plus écologique et plus résistante pour les technologies à venir. Le principal attribut de ces électrodes de carbone réside dans leur rapidité de recharge. Pour obtenir ce résultat, Nawa Technologies a cherché à réduire le "libre parcours moyen" des ions, soit la distance que doivent effectuer les porteurs de charge pendant un cycle de chargement. Une distance plus petite permet notamment d'augmenter la quantité d'énergie stockée et la rapidité de charge. En alignant verticalement des nanotubes de carbone sous la matière active (lithium), les chercheurs ont divisé le libre parcours moyen par 100, d'où le considérable gain de performance. Est-ce là également la solution pour avoir des super-batteries pour voitures ?

Une solution compatible avec tous les matériaux

En sa qualité de super-batterie du futur, l'électrode de Nawa a l'avantage d'être compatible avec différents matériaux. Ainsi, elle s'intègre sans problème dans les batteries de lithium, mais peut également être utilisée avec d'autres matières actives. Dans tous les cas, les nanotubes de carbone vont permettre un temps de charge impressionnant, réduit à quelques minutes, ainsi qu'une plus grande autonomie, soit le rêve de tous les usagers actuels. Par ailleurs, cette technologie a également l'avantage d'être plus respectueuse de l'environnement, un atout non négligeable à l'heure où la Terre approche de son point de rupture.