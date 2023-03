"Nasse" à Strasbourg: signalement d'un député LFI au parquet

Le député LFI du Bas-Rhin Emmanuel Fernandes a annoncé jeudi le dépôt d'un signalement au parquet après que des manifestants ont été selon lui retenus lundi soir à Strasbourg dans une "nasse" où ils ont subi un "gazage".

Interrogé dans la matinée à l'Assemblée nationale par M. Fernandes, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a assuré qu'il y avait eu "une sortie à la nasse", les policiers autorisant les personnes "à sortir deux par deux (...) après s'être assurés qu'ils ne portaient aucun objet dangereux".

Cette "nasse" a eu lieu dans le centre de Strasbourg, dans une ruelle du quartier touristique de la "Petite France", après un rassemblement contre le rejet des motions de censure, suivi d'une manifestation "sauvage" qui a duré jusque tard dans la soirée.

Selon le récit fait par M. Fernandes lors d'un point presse avec plusieurs personnes affirmant avoir été dans cette "nasse", la ruelle, large de "pas plus de 2m50" et longue d'une "cinquantaine de mètres" et dans laquelle se trouvaient "une centaine de personnes", "s'est vue clairement encerclée, bloquée des deux côtés".

M. Darmanin a lui évoqué "une cinquantaine d'éléments radicaux" qui "ne sont pas sortis" alors que les forces de l'ordre le leur avaient demandé. "Une part des manifestants s'est alors retrouvée" dans la ruelle tandis que les policiers "étaient autour du pâté de maison", selon le ministre.

Le député LFI, qui a dénoncé des "violences policières", a évoqué des "vidéos" prouvant selon lui "que des deux côtés de la rue", il n'y avait "aucune possibilité de sortie (...) pendant une bonne quinzaine de minutes".

Sur l'une d'elles, on distingue de nombreuses personnes dans une rue étroite bloquée par les forces de l'ordre. Une fumée grise flotte dans l'air, des insultes fusent et une femme crie "faut sortir!"

Les personnes ont subi un "gazage", a affirmé M. Fernandes, selon lequel "au moins deux grenades lacrymogènes" ont été lancées.

Le schéma de maintien de l'ordre, qui dicte aux policiers d'offrir en permanence une possibilité de sortie en cas d'encerclement, "n'a pas été respecté", a-t-il estimé.

"Un manifestant de 22 ans" a été pris en charge "après un léger malaise", a indiqué M. Darmanin, selon lequel "le retour au calme est intervenu rapidement".