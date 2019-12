Muriel Pénicaud annonce une hausse du Smic de 1,2%

L'augmentation du salaire minimum en France en 2020 n'est pas le fait d'un "coup de pouce" du gouvernement mais d'une hausse automatique.

La ministre du Travail Muriel Pénicaud, le 25 novembre 2019, à Matignon. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La revalorisation du Smic au 1er janvier s'établira à 1,2%, annonce ce mardi 17 décembre dans les colonnes du Parisien Muriel Pénicaud. "Elle résulte d'une hausse de 0,7 % de l'inflation, donc de l'augmentation des prix, mais aussi de la moitié de l'augmentation des salaires ouvriers et employés, soit 0,5 % (les salaires des non-cadres sont en forte hausse cette année en raison de la pénurie de main-d'œuvre, ndlr)", précise la ministre du Travail. Le 1er janvier 2019, cette revalorisation avait été de 1,5%.

"Un salarié au smic touchait 1.204 euros net par mois en 2019, il aura 1.219 euros l'année prochaine donc 15 euros de plus par mois en net ou 173 euros dans l'année", détaille encore Mme Pénicaud, expliquant que 2,3 millions de personnes seront concernées.

Il ne s'agit donc pas d'un "coup de pouce" du gouvernement, mais d'une hausse automatique, ainsi que l'avait annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire la semaine dernière . Mais Muriel Pénicaud l'associe à la politique globale du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat.

"Avec cette hausse, l'évolution du pouvoir d'achat est importante sur trois ans, assure-t-elle. Avec les différentes aides, quelqu'un au Smic en 2017 recevait 1.245 euros par mois. Ce sera 1.409 euros en 2020, soit près de 2.000 euros de plus par an. C'est la conséquence de l'augmentation du Smic, de la prime d'activité et de la suppression d'une partie des cotisations." "Dans le même esprit, les ordonnances travail et la loi Pacte ont simplifié les conditions d'intéressement pour les salariés des TPE et PME. La logique est la même : distribuer plus de revenus, sans abîmer l'emploi" , estime-t-elle.