Montagne: le Club Med poursuit son développement en France et à l'international

Le Club Med a indiqué vendredi poursuivre son développement dans les massifs montagneux français et internationaux, avec trois nouveaux sites d'ici fin 2020 qui s'ajouteront aux 20 actuels, la montagne représentant plus de 450 millions de dollars de chiffre d'affaire annuel pour le groupe.

Le pionnier des villages-clubs français - dont le premier a ouvert dans les années 1950 - est détenu à 100% par le conglomérat chinois Fosun. Il compte près de 70 "resorts" dans 26 pays, dont 20 sont situés à la montagne, dans les Alpes françaises, italiennes et suisses, ainsi qu'en Chine et au Japon.

"Nous sommes le premier opérateur de +resorts+ de montagne en Europe et en Asie, et notre ambition est de renforcer ce leadership. Nous ouvrons un +resort+ par an dans les Alpes françaises, chacun bénéficiant d'environ 100 millions d'euros d'investissement", a mis en avant le PDG Henri Giscard d'Estaing lors d'un point presse.

Alors que le groupe inaugurera dans quelques jours son site implanté dans la station de l'Alpe d'Huez, un autre complexe à La Rosière en Savoie ouvrira en décembre 2020, date à laquelle seront aussi proposés en Haute-Savoie, au Grand Massif de Samoens-Morillon, 13 chalets (soit 47 appartements) qui s'ajouteront à un Club Med existant.

A l'étranger, trois autres "resorts" sont prévus en 2021, dont deux en Chine "où doivent se dérouler les Jeux olympiques d'hiver en 2022", et un à Québec, à Charlevoix, a indiqué le PDG.

Le Club Med pourrait également réinvestir les Etats-Unis, où les deux complexes qu'il proposait il y a plusieurs années n'ont pas été conservés dans la stratégie de montée en gamme: "on travaille pour s'implanter dans l'Utah et/ou le Colorado. Aux USA, il n'y a pas de formule tout compris à la montagne", souligne Henri Giscard d'Estaing.

"70% de notre clientèle à la montagne est internationale", indique-t-il. Car si les marchés "traditionnels" du ski que sont l'Autriche, la France ou l'Italie sont "en stabilité ou en léger déclin", les clientèles arrivant de Chine, du Brésil, de l'Inde ou encore de Russie représentent "un très fort potentiel", détaille-t-il.

En hiver, "les attentes, ce ne sont plus uniquement le ski", souligne le PDG du groupe qui mise aussi de plus en plus sur le ski de printemps et les vacances d'été à la montagne.

Pour la saison d'hiver qui débute, le Club Med fait état d'une hausse de 6% des réservations par rapport à l'an dernier.

