Moins de distributeurs de billets en France, mais peu d'impact

La Banque de France a observé une baisse de 3,2% du nombre de distributeurs en France métropolitaine, surtout concentrée sur les communes les plus peuplées et les mieux équipées, ce qui n'a donc qu'un impact très marginal.

(Photo d'illustration) ( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Le nombre de distributeurs de billets en France a poursuivi sa baisse l'an dernier, selon un rapport publié vendredi 16 juillet par la Banque de France. Fin 2020, la France métropolitaine comptait 48.710 distributeurs de billets contre 50.316 un an plus tôt, et 52.451 fin 2018, soit une baisse de 3,2%, contre -4,1% l'année précédente, ce qui fait quelque 1.600 machines en moins.

Dans le détail, " la diminution du nombre de distributeurs automatiques de billets est concentrée sur les communes les plus peuplées et les mieux équipées. C'est la raison pour laquelle ce recul n'a qu' un impact très marginal sur les indicateurs d'accessibilité", affirme le rapport de la Banque de France.

À titre d'exemple, le rapport indique que la part de la population qui se situe à moins de 10 minutes - en temps de trajet en voiture - d'un distributeur de billets est passée de 94,9% à 94,8%. "La légère réduction du nombre de distributeurs opérée par les banques relève donc d' une rationalisation du parc d'automates et n'est pas de nature à altérer l'accès aux espèces pour la population , au vu de ces données", rassure la Banque de France.

Dans un communiqué séparé, le ministère de l'Économie et des Finances a pour sa part salué "le maintien à un très bon niveau de l'accessibilité aux billets en France métropolitaine". "En particulier, l'état des lieux à fin 2020 conforte le diagnostic de l'an passé selon lequel plus de 99% de la population métropolitaine âgée de 15 ans et plus résident soit dans une commune équipée d'au moins un automate , soit dans une commune située à moins de quinze minutes en voiture de la commune équipée la plus proche", ajoute Bercy.

Les banques s'adaptent

Ces données portent sur l'année 2020, marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 avec son lot de confinements, de fermetures administratives de commerces et par conséquent de moindres retraits aux distributeurs de billets.

"Les banques adaptent continuellement leur offre à la demande des clients. Ainsi, la délivrance d'espèces s'adapte à l'évolution des pratiques des Français. En 2020, notamment en raison de la crise sanitaire et de la limitation des contacts physiques, l'utilisation des espèces a fortement reculé" , a commenté dans un communiqué la Fédération bancaire française.

De fait, "les retraits effectués par les Français ont chuté de 15% en valeur à compter de mars 2020, là où l'utilisation de la carte bancaire sans contact a explosé (+86 %), avec le relèvement du plafond de 30 à 50 euros, à partir du 11 mai 2020", ajoute la fédération, précisant que lorsque des banques ferment un distributeur, "c'est, dans une très grande majorité des cas, parce qu'il n'est pas utilisé et parce qu'il y a un autre à une distance proche".