En France, les impôts sont très élevés : ça n’est un secret pour personne. Nombreux sont donc ceux qui cherchent à réduire leurs mensualités ou à faire de l’optimisation fiscale. L’investissement dans la pierre est une des options les plus appréciées pour y parvenir. Il existe néanmoins d’autres méthodes pour tenter d’optimiser vos mensualités, qui peuvent parfois être plus simples et tout aussi efficaces. Dans cet article, nous vous présenterons 3 façons dont des individus tentent d’optimiser leur impôt. Aucun conseil en investissement ni en optimisation fiscale n’y figure.

Mensualités et impôts : sur la route de la sécurité et de la stabilité financière / iStock.com - Gwengoat

1- Réduire ses mensualités : les méthodes de base

Si vous souhaitez réduire vos mensualités d’impôts, vous pouvez commencer par demander une baisse de vos prélèvements mensuels si vous avez le profil de ceux qui peuvent en bénéficier. C’est le cas si vos revenus ont diminué ou que vous avez enregistré une modification dans votre foyer fiscal. Cela peut notamment être le cas en cas de mariage, de divorce, d’une nouvelle naissance, etc. Il est également pertinent de garder une bonne visibilité sur vos dépenses mensuelles, afin de savoir sur quoi vous pouvez agir dans le but de payer moins d’impôts.

2- Investir dans l'art pour réduire ses impôts

L’administration fiscale permet aux Français de bénéficier de réductions d’impôts grâce à l’investissement dans l’art. Vous pouvez en acheter pour votre entreprise ou à titre personnel. Bien sûr, l’idéal est que vous vous intéressiez déjà à l'art. Ainsi, vous pourrez profiter de ces dernières tout en ayant moins d’impôts à payer. La défiscalisation dans le domaine de l'art peut se faire via l’achat de tableaux, de sculptures, d’antiquités, de voitures de collection, via la restauration de mobilier, d'œuvres anciennes, etc. Ces dernières sont exonérées de l’ISF, nouvellement appelé IFI. Pour plus de simplicité, vous pouvez même en bénéficier si vous achetez de l’art contemporain en ligne.L’investissement dans l’art présente trois grands avantages fiscaux :Vous n’avez pas à mentionner vos acquisitions au moment de remplir votre déclaration d’IFI ;L'argent dépensé pour en acheter ne peut pas être imposé ;Vous diversifiez ainsi votre patrimoine, intéressant notamment dans le cadre d’une succession.Pour pouvoir bénéficier de votre défiscalisation si vous achetez des œuvres d’art en tant que professionnel, vous devrez les exposer au public.

3- Le rachat de crédit pour alléger ses mensualités

En addition aux solutions présentées précédemment, le rachat de crédit peut s’avérer plus que pertinent. Il permet de réduire vos mensualités via le rachat par un nouvel établissement des crédits que vous avez en cours. Cet autre organisme financier pourra alors vous faire une nouvelle proposition d’emprunt, au cours de laquelle vous pourrez renégocier votre taux d’intérêt. Bien sûr, un rachat de crédit n’est pas gratuit. Prenez donc bien le temps de considérer le coût de cette opération avant de prendre votre décision. Enfin, sachez que le rachat de crédit peut permettre de gagner en stabilité financière en augmentant la durée de crédit. Cela permet de diminuer les mensualités, de façon à avoir des dépenses mensuelles allégées.