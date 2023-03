Meilleures assurances vie : découvrez dans quelques jours les gagnants des Trophées 2023

Les réponses aux questions que vous vous posez sur notre sélection des trophées. (© DR)

Quels sont les meilleurs contrats d’assurance vie à souscrire en 2023 selon la rédaction du Revenu ? Réponse le jeudi 23 mars prochain, jour de l'annonce des Trophées 2023 du Revenu. Cette année, 34 contrats sont récompensés dans huit catégories.

Depuis 1978, la rédaction du Revenu est fidèle au rendez-vous et récompense, parmi les dizaines de contrats d'assurance vie actuellement disponibles sur le marché français, les meilleurs en leur décernant un Trophée d'Or. Un palmarès apprécié chaque année par nos lecteurs à la recherche des contrats d'assurance vie au meilleur rapport qualité/prix.

La liste des 34 lauréats se déroulera à l’occasion d’une cérémonie organisée à Paris le jeudi 23 mars 2022 en présence des professionnels : compagnies d'assurances, mutuelles, courtiers et associations d'épargnants.

Vous retrouverez la liste des contrats primés le jour même sur notre site Internet lerevenu.com ainsi que dans le numéro daté du mois d'avril du mensuel Le Revenu.

Les meilleurs contrats par réseau de distribution

Les contrats primés par Le Revenu sont attribués sur la base d’une méthodologie éprouvée, à partir de l’analyse de questionnaires remplis par les plus grands assureurs et courtiers du marché.

Nous avons classé les meilleurs contrats par réseau de distribution : mutuelles, associations d'épargnants, courtiers internet, banques et assurances ou encore cabinets de gestion de patrimoine. Chaque réseau et chaque contrat a ses propres spécificités : accompagnement, frais, offre de supports financiers, etc. A vous de comparer sans préjugés ces