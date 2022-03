Meilleures assurances vie 2022 : les 4 contrats des associations primés par Le Revenu

La sélection du Revenu des meilleurs contrats d'assurance vie proposés par des associations. (© Adobestock)

Contrats historiques et emblématiques, les assurances vie multisupports proposées par les associations d’épargnants séduisent beaucoup d'assurés. La rédaction du Revenu a décerné en 2022 un Trophée d'Or à quatre contrats d'association.

Présentes sur le marché français de l'assurance vie pour certaines depuis plus de 40 ans, les associations d'épargnants rassemblent chacune des milliers, voire des centaines de milliers d'adhérents et sont très impliquées pour défendre les avantages de l'assurance vie auprès des pouvoirs publics.

Principaux atouts de ces contrats historiques : des frais de gestion réduits qui génèrent des performances remarquables pour leur fonds en euros ainsi qu'une gamme d'unités de compte simple, accessible et qui s'étoffe chaque année, indispensable pour accompagner progressivement leurs assurés sur la voie de la diversification.

Ces contrats sont généralement vendus par des courtiers ou des agents généraux de compagnies d'assurance.

En 2022, la rédaction du Revenu met à l'honneur quatre associations d'épargnants et leur contrat phare : découvrez les ci-dessous ainsi que les fonds à acheter selon votre profil prudent (80% en fonds en euros et 20% en unités de compte) ou équilibré (60% en fonds en euros et 20% en unités de compte)

Assureur : Abeille Vie - Distributeur : Afer

Depuis 1996, la version multisupport du contrat Afer est toujours au rendez-vous avec des frais devenus très compétitifs, une gamme d’unités de compte qui se