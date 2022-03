Meilleures assurances vie 2022 : découvrez les stratégies 60-40 et 80-20 du Revenu

(© DR)

Les Trophées d'Or des meilleurs contrats d'assurance vie 2022 ont été dévoilés. Pour chaque contrat, Le Revenu vous propose des allocations financières «clés en main». Découvrez les performances remarquables de nos stratégies 80-20 et 60-40. Et comment les répliquer pour gagner dans la durée en 2022 et après.

C'est la grande spécificité des Trophées d'Or du Revenu. Pour chaque contrat d'assurance vie primé, nous proposons une allocation financière «clés en main» selon deux niveaux de risque : prudent et équilibré.

Et pour l'année 2021, les performances sur nos contrats Trophées d'Or, que nous avons dévoilés ce jeudi 24 mars 2022, sont remarquables !

L'allocation prudente ou « stratégie 80-20 » est composée à 80% du fonds en euros et à 20% d'unités de compte, ces fonds investis sur les marchés non garantis en capital. Pour chaque contrat Trophée d'Or du Revenu, nous sélectionnons cinq fonds actions et conseillons d'y investir 4% de votre épargne sur chacun d'eux.

+5,6% pour le profil prudent

Ainsi, un lecteur du Revenu qui aurait souscrit un contrat Trophée d'Or le 2 janvier 2021 en reproduisant la répartition idéale du profil prudent aurait déjà vu son contrat augmenter - en moyenne - de +5,6% sur une seule année. Sur trois ans, depuis 2019, il aurait gagné près de +15%.

Nos allocations sur certains contrats ont même dépassé les +6% sur l'année 2021, à l'instar du contrat Epargne Retraite 2 Plus d'Asac-Fapès (à +6,7%), de Cachemire Patrimoine de La Banque Postale (à +6,2%), de Titres@Vie du courtier Internet Altaprofits (à +6,1%), ou encore du contrat Conservateur Helios Patrimoine qui a fait +6% Une hausse vraiment