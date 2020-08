Masque obligatoire en entreprise : le Medef espère que cette "contrainte supplémentaire" sera "temporaire"

Les syndicats se sont montrés favorables à cette mesure, estimant qu'il fallait "donner des éléments de sécurité aux salariés".

Des employés de Docaposte préparent l'envoi de masques aux Français les plus pauvres, le 29 juillet 2020 à Buc (Yvelines) ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Dès la fin du mois d'août, le port du masque sera obligatoire en entreprise, dans tous les espaces de travail qui sont clos et partagés, y compris dans les open spaces , a annoncé la ministre du Travail Elisabeth Borne mardi, à l'issue d'une rencontre avec les partenaires sociaux, rejoignant les appels récents émis par plusieurs infectiologues pour réduire les risques de contamination au coronavirus. Considéré comme un "équipement individuel de sécurité", le coût du masque, chirurgical ou en tissu, est à la charge de l'employeur, a précisé la ministre.

A l'issue de la réunion, Yvan Ricordeau (CFDT), s'est montré satisfait de cette mesure. " Pour soutenir l'activité, il faut donner des éléments de sécurité aux salariés ", a-t-il dit. "Pas opposé" à cette mesure, Fabrice Angéi, de la CGT, s'interroge sur la "qualité des masques" . "Les masques, ça ne fait pas tout, il faut aussi travailler sur les questions d'organisation du travail, de télétravail et de réduction du temps de travail", a-t-il aussi ajouté.

Le patronat espère une mesure temporaire

Dans une réaction à l'AFP, le Medef a "pris acte", espérant que cette "contrainte supplémentaire" soit "temporaire". "Nous serons attentifs dans les discussions qui vont s'ouvrir sur les dérogations possibles et à ce que cette mesure ne réactive pas la peur et entrave la relance", a-t-il dit. " Ne laissons pas croire que c'est dans les entreprises que l'on observe les foyers de contamination les plus importants ", a-t-il aussi observé.

"En entreprise, c'est sûr que c'est une contrainte supplémentaire pour les salariés mais au moins elle est claire et pas insurmontable", a réagi de son côté François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.